Molière, l’opéra urbain: un premier rôle en France pour PETiTOM

PETiTOM fera ses premiers pas sur la scène française cette année. Le Québécois a décroché un des rôles principaux du spectacle Molière, l’opéra urbain, attendu au Dôme de Paris à compter de novembre.

PETiTOM, Tommy Tremblay de son vrai nom, est fébrile. En entretien virtuel avec Le Journal, on voit très bien l’artiste de 28 ans s’emballer lorsque vient le temps de discuter de cette première opportunité professionnelle à Paris.

Car il y a longtemps que la France se trouve dans sa mire. Le Québécois multiplie d’ailleurs les allers-retours entre la métropole et la Ville Lumière depuis plusieurs mois pour y travailler sur un éventuel premier album.

« J’ai rêvé d’y travailler toute ma vie. Mais je ne m’attendais pas à ce que mon premier contrat là-bas soit dans un aussi gros spectacle », laisse-t-il tomber.

La distribution du Molière, l’opéra urbain était toutefois déjà complétée lorsque le producteur du spectacle a convoqué PETiTOM en audition. Mais à la suite de cette rencontre, il a décidé de ramener un personnage qui avait alors été rayé du script pour l’inclure dans la troupe. Le Québécois prêtera donc ses traits à Joseph Béjart, puis Charles Vallet (dit Lagrange), respectivement membre de la belle-famille et confident de Molière.

« Le rôle de Joseph Béjart avait été écrit, puis retiré. Mais ils ont décidé de le ramener en le réécrivant sur mesure pour moi, en s’inspirant de ma manière de danser, de bouger et de mon énergie sur scène. C’est complètement fou », souffle le Québécois.

Habitué des comédies musicales, PETiTOM a été vu dans Mamma Mia! et Footloose, présentées dans le cadre de Juste pour rire. Mais Molière, l’opéra moderne s’inscrit dans une tout autre lignée.

Des airs d’Hamilton

Visiblement dans le même esprit que le mégasuccès américain Hamilton, Molière, l’opéra urbain prendra une approche résolument plus actuelle pour revisiter une époque aujourd’hui révolue. Des parfums de hip-hop, slam et rap viendront teinter les chansons et chorégraphies.

« C’est très actuel. Et j’ai aussi la chance de faire le lien entre le public et la scène en brisant le quatrième mur. Il y a beaucoup d’humour dans ces moments-là, en plus des scènes de grandes émotions. Ça me permet de performer des trucs très diversifiés, de montrer différentes facettes de qui je suis », souligne PETiTOM.

Il va sans dire que ce projet monopolisera le plus clair de ses énergies en 2023, le forçant à repousser le projet d’album sur lequel il bosse depuis un bon moment. Un disque réunissant les chansons de Molière, l’opéra urbain sera néanmoins lancé plus tard cette année.

Mais ce serait mal connaître PETiTOM que de croire qu’il délaissera le Québec pour autant. En plus de visites sporadiques prévues à Montréal, il promet de transporter ses fans dans les coulisses de son aventure parisienne par le biais de ses réseaux sociaux.

« Ma famille, mes amis, mon public... tout ça, c’est au Québec. Jamais je ne les abandonnerais, voyons », insiste-t-il.

♦ Molière, l’opéra urbain prendra l’affiche au Dôme de Paris le 11 novembre. Une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse suivra.