Non, le marché du travail n’est pas un conte de fées avec des licornes qui volent dans le ciel

Assistons-nous dans les relations de travail à un retour du balancier? Plusieurs se posent la question depuis le coup d’éclat d’un entrepreneur de Québec.

La semaine dernière, le fondateur de l’entreprise technologique Korem a fait la manchette, déguisé en dragon devant ses employés. Avec cette image forte, l’entrepreneur leur a fait comprendre qu’ils ne devaient plus croire aux excellentes conditions de travail. Autrement, c’est de croire aux contes de fées!

L’image du dragon avait de quoi faire sourire, mais surtout nous faire réfléchir sur le difficile équilibre entre les attentes de l’employeur et les demandes des employés.

« Comme une relation de couple »

Le marché du travail, qu’on se le dise, ce n'est pas une relation à sens unique. C’est comme une relation de couple! D’un côté, un trop grand nombre d’entrepreneurs sont à bout de souffle de satisfaire les milles et une demandes de leurs employés. Je le vois de mes propres yeux dans ma pratique au quotidien dans les PME.

Pendant ce temps-là, ces mêmes entrepreneurs sont prisonniers de leurs semaines de travail surchargées avec un nombre d’heures interminables, sans en récolter un grand retour financier. Et c’est sans parler du poids des inquiétudes qui s’accumulent, dont celle d’une récession.

De l’autre côté, trop d’employés sont malheureux et aimeraient être reconnus pour leurs efforts et leur contribution dans l’entreprise. Oui, l’employeur paie ses employés pour exécuter un travail. Mais lorsque l’on y met tout notre cœur, pourquoi la reconnaissance est-elle parfois si difficile à obtenir de l’employeur? Pourquoi avoir le sentiment d’être forcé de la quémander comme on le fait avec une augmentation de salaire?

Nouvel équilibre nécessaire

Les entreprises doivent adopter un nouvel équilibre sur le marché du travail. C’est du donnant-donnant. Les employeurs ont besoin des employés pour faire avancer leur entreprise. Les employés, eux, ont besoin des employeurs pour gagner leur vie et s’épanouir sur le plan professionnel. Cette relation doit donc être équilibrée et basée sur une communication ouverte et honnête.

Aux employeurs, c’est de votre responsabilité de créer un environnement de travail respectueux et positif pour vos employés. Cela signifie reconnaître leur contribution, leur offrir des conditions de travail optimales et leur donner la possibilité de s'exprimer et de participer activement à la vie de l'entreprise.

Aux employés, voici le message : faites-vous entendre et impliquez-vous dans l'entreprise. Vous avez une voix et elle doit être entendue. Cela signifie que vous devez exprimer vos idées et vos préoccupations de manière constructive, mais surtout vous engagez réellement.

Une relation grandit quand les deux parties sont impliquées. Vous devez chercher à travailler avec votre employeur pour trouver des solutions qui fonctionnent pour tous.

Tout le monde doit déployer des efforts pour que la relation de travail soit saine et équilibrée. Cela est bénéfique pour tout le monde: l’employeur, l’employé et l’entreprise.

Les employeurs peuvent bénéficier de la productivité accrue et de la satisfaction de leurs employés tandis que les employés peuvent bénéficier de meilleures conditions de travail, d'un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ainsi que d'un sentiment de contribution valorisé.

Rappelons-nous collectivement que le travail n'est pas une guerre de tranchées, mais une relation qui doit être construite sur l'humain, la communication et l'équilibre des pouvoirs. Cela peut sembler d’une évidence, mais trop souvent oublié. Travaillons ensemble à créer un environnement de travail positif et équitable pour tous.

Non, ce ne sera pas un conte de fées avec des licornes qui volent dans le ciel, mais ce sera un espace où chacun pourra véritablement s’épanouir et réussir.

Photo courtoisie Drouin RH

Marie-Eve Drouin, CHRA, Stratège en ressources humaines, Drouin RH