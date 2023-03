Nous vivons dans une époque puritaine

Un ami journaliste, qui n’est malheureusement plus de ce monde, a déjà fait devant moi cette amusante remarque à propos de ses jeunes collègues: le monde a commencé à mal tourner quand la jeune génération, sur l’heure du midi, a décidé de troquer un dîner se terminant par un cognac par une séance à la salle de gym.

Verre

J’ai rarement été aussi d’accord avec quelqu’un. Je précise qu’il n’était pas végan, et qu’au charme tiède d’un plat de quinoa, il préférait le charme inaltérable d’un steak frites avec sa sauce au poivre. L’ami en question avait le sens de la conversation, était formidablement cultivé, aimait les blagues grivoises et savait étirer un dîner d’une trentaine de minutes, justement pour prendre ce cognac.

J’ai pensé à lui, récemment, quand j’ai été témoin, dans une soirée à laquelle j’étais contraint d’assister, d’une discussion entre gens socialement recommandables, qui rêveraient, s’ils le pouvaient, d’appartenir à la police de l’hygiène et des bonnes mœurs.

Si certains consentaient à boire un verre de vin, ils n’auraient jamais eu l’idée d’en prendre un deuxième. Ils se méfiaient tellement du verre de trop qu’ils s’interdisaient les délices du verre de plus.

Quant aux bonheurs de la table, ils en parlaient avec un mélange de dégoût et de méfiance.

Et qu’on ne se permette pas devant eux une blague sortant des sentiers balisés de l’humour propret. Ils s’étrangleront d’indignation.

Ils devaient me prendre pour un rustre. Peut-être avaient-ils raison.

Je les voyais quant à moi comme des casse-couilles.

Fête

Et je me suis dit, quittant les lieux, que je préférais cent fois mes amis banqueteurs et jouisseurs à ces spécimens irréprochables, d’une humanité aseptisée, aimant se mortifier et se croyant absolument vertueux, alors qu’ils font l’expérience d’une existence au formol, s’extasiant pour un bol de crudités et chantant les charmes de la vie non genrée.