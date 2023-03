Quatre vins à mettre dans ses valises lorsqu’on va dans le Sud

Même si la semaine de relâche scolaire est derrière nous, vous serez encore nombreux à partir une semaine (ou deux pour les chanceux) vous faire dorer la couenne dans le Sud. Ne devriez-vous pas penser à apporter quelques bouteilles de vin dans vos valises ? La réponse est oui !

À moins d’être extrêmement chanceux, les choix dans les formules « tout inclus » sont restreints et la qualité des vins est souvent discutable, pour ne pas dire horrible. N’hésitez pas à demander à ouvrir une bouteille que vous aurez préalablement apportée avec vous. La plupart des établissements sont flexibles. Surtout si vous laissez un bon pourboire... La situation n’est guère reluisante si vous optez pour une formule indépendante. À l’exception des États-Unis ou des Caraïbes, les conditions d’entreposage dans les pays tropicaux sont souvent déficientes. Les chances de tomber sur un vin fatigué ou oxydé sont élevées. À cause de l’éloignement et du transport que cela implique, les prix sont aussi plus élevés qu’au Québec, même pour des petits vins génériques du Mexique, du Chili ou d’Argentine.

Prenez évidemment soin de vérifier les quantités permises à l’entrée du pays que vous allez visiter afin d’éviter les mauvaises surprises. La majorité des destinations soleil sont plutôt permissives ; beaucoup plus, en tout cas, que la limite de 1,5 l de vin imposée à la frontière canadienne. Évidemment, avec les contraintes liées au liquide dans les aéronefs, les bagages peuvent devenir lourds. Allez-y donc avec un magnum, un format qui pèse moins lourd que deux bouteilles et... limitez-vous à un seul maillot de bain !

Voici quatre vins à considérer pour votre prochain voyage.

Buvez moins. Buvez mieux.

Château La Tour de Beraud 2020, Costières de Nîmes

France 13,5 % Bio | ★★1⁄2 | $1⁄2 | 17,60 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 12102629

Après un 2019 marqué par une année solaire, on devine un semblant de retour à la normale avec ce délicieux rouge des Costières de Nîmes, une appellation située tout au sud des Côtes du Rhône. Anne et François Collard, que l’on connaît aussi pour les excellents vins du Domaine Mourgue du Grès, nous proposent un rouge bourré de fruits et d’énergie. La présence dans l’assemblage du marselan, un cépage issu du croisement entre le cabernet-sauvignon et le grenache, ajoute du caractère à un vin qui n’en manque déjà pas. De jolies flaveurs de cerise, d’eucalyptus et de garrigue ponctuent la finale.

J. Bookwalter, Notebook NV 16, Columbia Valley

É.-U. 15 % | ★★1⁄2 | $$ | 21,35 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 14294046

Avec ses 15 % d’alcool, ce n’est peut-être pas la meilleure option pour les pays chauds, mais pour ceux qui restent ici, vous allez vous régaler. Surtout si vous aimez les vins riches comme Caymus ou Liano. Il s’agit d’un rouge de l’État de Washington issu de plusieurs cépages (cabernet-sauvignon, syrah, merlot et malbec) provenant de trois appellations différentes (Horse Heaven Hills, Columbia Valley, Red Mountain) et de quatre millésimes différents (2015, 2017, 2018 et 2019). Élevé en fût de chêne, le vin explose au nez avec des notes de fraise en confiture, de café, de vanille et de pain grillé. La matière généreuse fait équilibre avec les tanins et laisse une impression chaude en finale.

Domaine Luneau-Papin, Clos des Allées 2020, Muscadet-Sèvre et Maine

France 12 % Bio | ★★★1⁄2 | $$$ | 29,30 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 14439495

L’un des meilleurs producteurs de Muscadet nous revient en force avec un melon de Bourgogne haute couture vinifié par le couple Pierre Luneau et Monique Papin. Les vignes proviennent d’un clos unique d’un peu plus de 2 hectares, qui se démarque par ses sols schisteux. Élevé 14 mois sur lie, il en ressort un blanc cristallin au nez d’abord timide, mais qui se révélera fabuleux au contact de l’air. La bouche est superbement dessinée avec une matière ample, une acidité fine et tendue, des amers de qualité et une longueur qui s’étire sur des notes de poire et de fumée. À ne pas rater !

Domaine Nicolas Maillet, Mâcon Verzé 2020

France 13 % Bio | ★★★1⁄2 | $$$ | 34,25 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 11634691

Petite propriété de 7 hectares de la famille Maillet, sous la direction inspirée de Nicolas, qui nous offre une pure merveille. Il faut savoir que Verzé s’étend sur des coteaux crayeux et calcaires souvent orientés à l’est, ce qui apporte des acidités plus tendues et une impression « rocheuse » plus marquée. Même avec le dérèglement climatique, les vins restent frais et précis. Des notes de lys, d’agrumes, de pierre à fusil et de beurre frais. Un fruité à la fois enrobant et bien ciselé. Ample et aérien. Long et salin. De la belle Bourgogne à prix encore accessible.

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher