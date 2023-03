Tout comme Daniel Brière, ces joueurs sont devenus directeurs généraux

Le Québécois Daniel Brière est loin d’être le premier ancien joueur à devenir directeur général dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et retrouvera d’ailleurs, même s’il occupe son poste sur une base intérimaire, des homologues qu’il a côtoyés sur la patinoire.

Celui qui a porté les couleurs de quelques équipes, dont le Canadien de Montréal, au cours de sa carrière de 973 matchs de saison régulière a patiné avec l’élite de son sport de 1997-1998 à 2014-2015. Voici des DG œuvrant dans le circuit Bettman ayant évolué au même moment que l’ex-attaquant nommé par les Flyers de Philadelphie, vendredi.

Rob Blake

Figure de proue de la défense des Kings de Los Angeles, Rob Blake a joué 1270 parties du calendrier régulier et a remporté la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado au printemps 2001. Membre du Temple de la renommée, il a également décroché la médaille d’or avec Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2002. Comme DG, l’ex-numéro 4 s’est retrouvé aux commandes de l’unifolié au Championnat du monde 2014, mais le pays a été écarté du podium. Il est devenu le DG des Kings en 2017.

Bill Guerin

Directeur général du Wild du Minnesota depuis le 21 août 2019, l’Américain de 52 ans a conclu sa carrière en 2010 après avoir totalisé 429 buts en 1263 rencontres. Double vainqueur de la coupe Stanley, Bill Guerin a fait ses classes comme adjoint au DG des Penguins de Pittsburgh, aidant son supérieur immédiat Jim Rutherford à permettre au club d’obtenir deux championnats en 2016 et 2017.

Steve Yzerman

Ayant œuvré chez le Lightning de Tampa Bay avant d’assumer les mêmes fonctions avec les Red Wings de Detroit, l’équipe pour laquelle il a disputé toute sa carrière de joueur jusqu’en 2006, Steve Yzerman a accumulé les succès sur la patinoire et aussi à la direction. Il a acquis de l’expérience au sein de Hockey Canada en formant des équipes durant quelques années en prévision de compétitions d’envergure. Il a accédé au siège de DG des «Bolts» en 2010, menant ceux-ci vers une participation en finale de 2015; cette année-là, il a reçu le titre de DG par excellence. L’ancien attaquant est revenu dans le giron des Wings en avril 2019, tandis que Julien BriseBois l’a remplacé à Tampa.

Don Sweeney

La carrière sur la glace du DG des Bruins de Boston s’est conclue en 2004 avec 63 duels dans l’uniforme des Stars de Dallas. Tous ses autres affrontements ont été livrés sous les couleurs des Oursons. L’ex-défenseur est l’architecte d’une des meilleures formations de l’histoire de la LNH, la cuvée 2022-2023 des Bruins ayant espoir de surpasser la marque de 62 victoires et celle de 132 points du circuit. Il dirige les opérations à Boston depuis 2015, après avoir pris la place de Peter Chiarelli.

Chris Drury

Lorsqu’il a joué dans la LNH, l’actuel DG des Rangers de New York fut l’un des joueurs les plus prolifiques autour du filet adverse. Et Brière est bien placé pour en témoigner, car il a côtoyé l’Américain chez les Sabres de Buffalo. En 2005-2006 et 2006-2007, les deux hommes ont totalisé ensemble 124 buts, incluant 67 pour Chris Drury. À l’époque, ils agissaient d’ailleurs comme cocapitaines. Après avoir terminé son parcours en jouant quatre ans chez les Blueshirts, le récipiendaire du trophée Calder en 1998-1999 a obtenu l’emploi de directeur du développement des joueurs des Rangers en 2015. Ayant gravi les échelons par la suite, il est le DG depuis mai 2021.

Mike Grier

Voici un autre partenaire d’armes de Brière. L’ex-ailier n’était pas reconnu pour ses talents offensifs, mais il a connu une belle carrière de 1060 matchs dans la LNH. Il a passé deux campagnes avec le Québécois chez les Sabres, entrecoupées par le lock-out de 2004-2005. Mike Grier a ensuite joué avec les Sharks de San Jose, son employeur actuel, avant de conclure sa carrière de hockeyeur à Buffalo pour deux saisons, de 2009 à 2011, sans Brière cette fois. Celui ayant eu un rôle de conseiller aux opérations hockey des Rangers en 2021 est devenu, le 5 juillet 2022, le premier Noir de l’histoire de la LNH à obtenir un emploi de DG.

-D’autres noms : Ron Francis (Kraken de Seattle), Pat Verbeek (Ducks d’Anaheim), Kevyn Adams (Sabres de Buffalo), Tom Fitzgerald (Devils du New Jersey)