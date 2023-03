Trois soldats ukrainiens condamnés par les séparatistes prorusses

Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont condamné à de lourdes peines de prison trois militaires ukrainiens qu'ils accusaient d'avoir commis des «violences envers des civils», a annoncé vendredi le Comité d'enquête russe.

Capturés pendant l'offensive russe en Ukraine, Viktor Pokhozeï, Maxime Boutkevitch et Vladislav Chel ont été reconnus coupables de «violence envers la population civile» et de «recours à des méthodes interdites lors d'un conflit armé», a indiqué dans un communiqué cette instance chargée des principales investigations en Russie.

M. Boutkevitch et M. Chel, également reconnus coupables de tentative d'assassinat sur plusieurs personnes, ont écopé respectivement de 13 et 18 ans et demi de réclusion. M. Pokhozeï a été condamné à 8 ans et demi de prison.

Ces peines ont été prononcées par les «cours suprêmes» des régions séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, contrôlées par Moscou qui en a revendiqué l'an dernier l'annexion, non reconnue par la communauté internationale.

Militant ukrainien des droits humains et fondateur de la radio indépendante Hromadske Radio, Maxime Boutkevitch a rejoint l'armée ukrainienne en mars 2022, peu après le début de l'offensive russe en Ukraine.

Les enquêteurs russes l'ont accusé d'avoir blessé deux civils après avoir tiré avec un lance-grenades antichar sur un immeuble résidentiel à Severodonetsk, ville conquise par l'armée russe en juin dernier dans la région de Lougansk.

Pour sa part, M. Pokhozeï, l'un des commandants du régiment Azov, notamment composé de nationalistes ukrainiens et qui s'est illustré dans la défense de la ville de Marioupol, conquise par les Russes après un siège dévastateur de plusieurs mois, a été accusé d'avoir frappé une civile avec son fusil.

Lui aussi combattant du régiment Azov, Vladislav Chel a été accusé d'avoir ouvert le feu sur un civil «avec l'objectif d'intimider des civils» dans un immeuble résidentiel à Marioupol.