Un avant-goût du printemps ce week-end au Québec

Du beau temps ensoleillé est attendu pour la fin de semaine au Québec avec toutefois une présence soutenue de nuages dans le sud-ouest de la province, en attendant une autre bordée de neige la semaine prochaine.

À Montréal et à Gatineau, le temps sera généralement nuageux vendredi avec des températures dans les normales de saison, mais le lendemain on s’attend à des poussées de soleil et un mercure confortable, donnant ainsi un avant-goût du printemps qui s’installe.

Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages pour les secteurs du centre et l’est de la province, mais les nuages auront tendance à se faire plus discrets dès samedi, tandis que les températures seront à la hausse durant tout le week-end.

Les conditions seront encore meilleures pour la journée de dimanche avec du soleil partout au Québec et un mercure à la hausse affichant de 2 à 4 degrés à Montréal, la région de Québec et la Beauce, voire plus en Estrie, selon les prévisions de l’agence fédérale.