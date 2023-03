Une avant-première réussie!

La 18e Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon International de l’auto de Québec (SIAQ), tenue le lundi 6 mars à ExpoCité, a permis à la Fondation Mobilis d’amasser un montant exceptionnel de 155 000 $. Depuis 2009, pas moins de 1,6 M$ ont été amassés et redistribués à près de 300 organismes sociaux, familles et individus aux prises avec une difficulté liée à la mobilité. Appuyée par un cercle de gouverneurs dévoués, cette soirée tant attendue a lancé en beauté l’évènement automobile le plus couru à l’est du pays. Le 40e Salon international de l’auto de Québec se termine le dimanche 12 mars au Centre de foires d’Expocité. Sur la photo, les gouverneurs de la Fondation Mobilis entourent Charles Drouin, directeur général du SIAQ ; Louis Desmeules, directeur général de Porsche Québec et président du SIAQ ; Claude Plamondon, président de la Fondation Mobilis et Nathalie Langevin, directrice générale de TVA Québec et directrice des ventes du Journal de Québec, entre autres.

Cuisines solidaires

Photos fournies par Cuisines solidaires

En cette période de l’année, les dons diminuent particulièrement dans toutes les banques alimentaires du Québec. Les Cuisines solidaires - Éditions Relève prennent alors tout leur sens. Depuis 20 ans, l’initiative de la Tablée des chefs, les Cuisines solidaires - Éditions Relève, permet de venir en aide à des personnes dans le besoin. C’est plus de 1,5 million de portions qui ont été préparées par des étudiants en cuisine et remises aux banques alimentaires du pays. Cette année, les enseignants et étudiants en cuisine de la Capitale-Nationale remettront jusqu’à 5000 repas à Moisson-Québec. Cette semaine (du 6 au 10 mars), l’École hôtelière Fierbourg (photos) a remis 3000 portions. Le Cégep Limoilou en remettra 1000 dans la semaine du 3 au 7 avril, et l’Université Laval, 1000 également dans la semaine du 10 au 14 avril. En plus de sensibiliser la relève en cuisine à l’insécurité et au gaspillage alimentaire, les Cuisines solidaires - Éditions Relève encouragent les étudiants à se poser des questions sur l’alimentation durable.

Le Tuscanos a 20 ans

Photo fournie par Marjorie Roy, Optique Photo

C’est jour d’anniversaire aujourd’hui pour le restaurant le Tuscanos, au 1445, av. Jules-Verne, à Québec, et son sympathique propriétaire, Demetre Triantafyllou. C’est en effet le 10 mars 2003 que l’homme d’affaires d’origine grecque ouvrait son restaurant italien de 250 places dans l’arrondissement Sainte-Foy à l’angle de l’autoroute Duplessis. Après avoir passé une trentaine d’années dans la région de Montréal, Demetre a mis toute son expérience au service d’une clientèle fidèle depuis le début de l’aventure du Tuscanos avec ses spécialités : pâtes, pizza, veau, sans oublier les fameux déjeuners. Certains employés sont en poste depuis 20 ans alors que d’autres se sont joints à l’équipe récemment. Bonne fête, Tuscanos !

Anniversaires

Photo tirée de la page Facebook d'Yvon Bussières

Yvon Bussières (photo), ex-doyen (il a siégé pendant 28 ans) des conseillers municipaux à la Ville de Québec, 72 ans... Marcel Lajeunesse, claviériste, chanteur, animateur, DJ depuis 1978, responsable de l’animation au tournoi pee-wee de Québec depuis 1984... Carrie Underwood, chanteuse américaine, 40 ans... Jon Hamm, acteur américain (Don Draper), 53 ans... Nicolas Labbé, directeur général de la Fondation Nordiques, 59 ans... Alain Dumas, animateur et humoriste, 62 ans... Sharon Stone, actrice américaine, 65 ans... Kim Campbell, première ministre du Canada (1993), 76 ans... Richard Bélanger, ex-directeur général de la CCARQ, 77 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 10 mars 2013 : Serge Bélisle (photo), 54 ans, ex-chef de police de la Ville de Québec (2007-2011)... 2018 : Hubert de Givenchy, 91 ans, créateur français légende de la haute couture... 2017 : Joni Sledge, 60 ans, chanteuse américaine du Groupe disco Sister Sledge (We Are Family)... 2016 : Raymond Gingras, 88 ans, généalogiste émérite et membre fondateur de la Société de généalogie du Québec... 2015 : Richard Glatzer, 62 ans, réalisateur américain... 2014 : Gaston Sénéchal, 78 ans, homme de hockey associé pendant de nombreuses années aux Saguenéens de Chicoutimi... 2013 : Magella Tremblay, 62 ans, figure emblématique du cyclisme québécois... 2013 : Jimmy Anderson, 82 ans, 1er entraîneur des Capitals de Washington (1974-1975)... 2011 : Me Robert Truchon, 76 ans, associé fondateur du cabinet Beauvais, Truchon avocats... 1998 : Lloyd Bridges, 85 ans, acteur qui a joué dans quelque 150 films... 1991 : Georges Bouvier, 86 ans, comédien dans le téléroman Le Survenant... 1988 : Andy Gibb, 30 ans, des Bee-Gees.