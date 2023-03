Une mise à jour sur le tramway de Québec le 17 avril

Attendue depuis des mois, la mise à jour des détails du mégaprojet de tramway se fera à l’occasion d’un comité plénier que la Ville de Québec tiendra le 17 avril.

C’est ce que la Municipalité a fait savoir vendredi matin par voie de communiqué de presse. Ce comité plénier a pour but de «faire le point sur ce projet d’envergure», peut-on lire.

On précise également que «l’événement sera notamment l’occasion pour l’ensemble de la population d’en apprendre davantage sur l’évolution du projet, le déroulement des processus d’approvisionnement liés à la sélection des partenaires privés "matériel roulant’ et ‘infrastructures", l’échéancier de réalisation du tramway de Québec ainsi que les activités d’information déployées».

Selon la dernière mise à jour datée de janvier 2022, le budget du tramway est évalué à près de 4 G$. Mais ce chiffre sera revu à la hausse à cause notamment de l’inflation galopante des derniers mois.

Sept sessions d’information

En parallèle, sept sessions d’information et d’échanges auront lieu avec les citoyens, les commerçants et les organismes communautaires en mars et en avril.

Il y sera question des détails des travaux préparatoires liés au tramway dans quatre secteurs différents : Saint-Roch, Montcalm-Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Limoilou-Maizerets et Sainte-Foy.