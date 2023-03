Vitesse des automobilistes: plus de surveillance policière réclamée à Loretteville

Un résident de Loretteville préoccupé par le débit de véhicules et la vitesse dans son quartier trouve que la Ville et la police n’en font pas assez pour apaiser la circulation.

Sur la rue du Golf, Mario Marchand considère qu’il y a trop de véhicules et qu’ils roulent souvent trop vite. La configuration de la route, notamment sa largeur et son inclinaison, est problématique selon lui. Or, elle traverse un quartier résidentiel et familial, pointe-t-il.

«[Il y a] 5600 véhicules par jour sur notre rue, ce qui est beaucoup, beaucoup de véhicules, et aussi des camions. Les camions n’ont pas le droit de circuler sur notre rue» et pourtant ils «circulent abondamment», affirme le citoyen en citant des données qu’il a obtenues au Service du transport et de la mobilité intelligente de la Ville de Québec.

Pétition

M. Marchand, qui n’a aucun lien de parenté avec le maire, n’est pas le seul à avoir des inquiétudes. Il dit avoir adressé au conseil d’arrondissement une pétition de 39 signatures récoltées dans le voisinage, mais déplore le manque d’attention qui lui aurait été accordée.

«J’ai contacté les policiers pas longtemps après que je sois arrivé puis je me suis rendu compte que c’était difficile d’avoir leur collaboration, leur présence. À ma connaissance, ils sont venus seulement deux fois en 2022», soutient-il.

Malgré la diminution de la limite de vitesse à 40km/h, l’an dernier, et l’ajout planifié de balises au centre de la rue cet été, il continue de craindre pour la sécurité des usagers vulnérables, piétons et cyclistes. Il dénonce également le bruit et la pollution générés.

«Il ne faudrait pas attendre qu’il y ait, quand même, un décès», soulève-t-il, réclamant une surveillance policière plus «systématique», l’ajout d’un arrêt obligatoire et qu’on analyse un moyen de détourner le trafic.

Réponse de la Ville

À la Ville, on assure que les doléances de ce résident ont été dûment évaluées.

«Il a été rencontré à plusieurs reprises par nos équipes. La situation rapportée par le requérant a été documentée et a fait l’objet d’une analyse rigoureuse. Celle-ci montre que la situation observée sur cette rue n’est pas exceptionnelle et ne nécessite pas une intervention particulière», déclare le porte-parole Jean-Pascal Lavoie.

Des relevés présentés aux citoyens lors d’un conseil de quartier en octobre indiquent un écart moyen de 8 à 13 km/h au-delà de la limite permise sur la rue du Golf.

Du côté du Service de police de la Ville de Québec, on assure que la sécurité routière est «une réelle priorité».

Des opérations de sécurité routière sont réalisées fréquemment sur le territoire en fonction des sites les plus accidentogènes, des problématiques signalées au 311 et des priorités provinciales, soutient la porte-parole Sandra Dion.

Des citoyens préoccupés

Sur la rue du Golf :

25 requêtes citoyennes faites à la Ville en 2022 en lien avec la sécurité routière. Parmi elles, 16 étaient reliées à la vitesse, 4 à la signalisation routière, 3 aux feux de circulation, 1 à la sécurité en zone scolaire et 1 à la conception routière.

Sur tout le territoire de Québec :

2377 requêtes citoyennes faites à la Ville en 2022 en lien avec la sécurité routière. Parmi elles, 1352 étaient reliées à la vitesse, 934 à la signalisation et 91 à la circulation de véhicule hors route.

Source : Ville de Québec