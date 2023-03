CÔTÉ, Paul



C'est avec douceur et sérénité que nous vous faisons part du décès de monsieur Paul Côté, survenu à Québec le 26 février 2023. Il était l'époux de madame Denise Méthé, le fils de feu Rose Gagnon et de feu Napoléon Côté. Il habitait à Québec et est décédé à l'Hôpital Général de Québec.Outre son épouse, monsieur Côté laisse dans le deuil ses fils Christian (Sandra Chabot) et Serge; ses petits-enfants Marika Dionne-Côté (Mégane Briand), Charles-Alexandre Côté et Ann-Victoria Côté; ses belles-sœurs Pierrette Méthé (feu Réginald Hamel) et Isabelle Côté (feu Robert Méthé); ses anciens collègues du magasin Latulippe où il a été directeur général pendant 31 ans, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses neuf frères et sœurs. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CLSC Basse-Ville de Limoilou pour les bons soins prodigués et la présence indéfectible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège François-de-Laval, 6 rue de la Vieille-Université, Québec (QC) G1R 5X8, téléphone : 418-694-1020 poste 1239. https://www.jedonneenligne.org/fondationcfdl/INMEMORIAM/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.