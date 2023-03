5 films ayant connu un fort succès aux Oscars à (re)voir

À la veille de la soirée des Oscars, plusieurs sont fébriles à l’idée de mettre la main sur une prestigieuse statuette dorée. Or, bien avant de couronner le meilleur long métrage des 12 derniers mois, l’Académie a jeté son dévolu sur diverses œuvres durant les années 2000 que les cinéphiles peuvent découvrir ou redécouvrir.

Parasite

Premier film sud-coréen à décrocher la Palme d’or à Cannes, ce drame particulier a aussi touché la cible aux États-Unis, amassant quatre Oscars en 2020. Il faut dire que les Kim, une famille fauchée, et plus particulièrement le fils, Ki-woo, ont du charme. Grâce à sa connaissance de l’anglais, ce dernier goûte à un univers où les riches ont tout ce à quoi son clan n’a pas accès. Deux familles que tout oppose vont emprunter, partager des lieux et entremêler des destins. Évidemment, cela ne se passera pas sans incident...

Le Seigneur des anneaux : le retour du roi

(v.o. The Lord of the Rings : The Return of the King)

C’est toute une épopée à laquelle Peter Jackson a décidé de s’attaquer. Le réalisateur a décliné l’œuvre-fleuve de Tolkien en trois longs films, dont le dernier contient sa part de batailles où des mers de combattants sont prêtes à réécrire l’Histoire. Le raz-de-marée provoqué par le dernier volet (11 Oscars en 2003) est probablement l’effet des secousses des deux premières aventures ; cela n’empêche pas que cette conclusion frappe fort.

La forme de l’eau

(v.o. The Shape of Water)

L’intérêt de Guillermo Del Toro pour le fantastique est indéniable. L’homme de cinéma parvient souvent à transporter le spectateur dans des univers intrigants. Dans cette œuvre à la romance particulière, il raconte une histoire unique : la relation amoureuse entre une concierge muette et une créature mi-humaine, mi-amphibienne. Encensé en 2018, le long métrage a une riche facture visuelle. De plus, des yeux alertes pourraient y trouver des similitudes avec un autre film original : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.

Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme

(v.o. No Country for Old Men)

Les frères Coen ont une façon de raconter des aventures qui, parfois, laissent sans mots. Leur drame salué en 2008 a un autre point fort qui l’élève au-dessus de la mêlée : un Javier Bardem méchant, glacial et imprévisible. Bref, un rôle que l’Espagnol n’avait encore jamais défendu sur un plateau. Ici, il s’impose dans un monde où le trafic de drogue et l’appât du gain ont créé un véritable chaos. Un monde où la violence a fait sa place.

Chicago

Chaque comédie musicale a ses forces et ses faiblesses, comme celle de Rob Marshall primée de six trophées en 2003. Bien que le scénario ne soit pas des plus étoffés, le film vaut plus que le détour avec ses chansons entraînantes (All That Jazz est un ver d’oreille) et ses numéros de danse dynamiques, mais surtout ses prestations très énergiques. Il faut voir Catherine Zeta-Jones voler la plupart de ses scènes. La guerre d’attention qu’elle dispute à Renée Zellweger offre également des occasions de briller à Queen Latifah, John C. Reilly et Richard Gere.

