TRUDEL, Réjean



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 17 février 2023, à l'âge de 61 ans, est décédé des suites d'une longue maladie, monsieur Réjean Trudel, époux de dame Nancy Doiron. Né à Québec le 7 février 1962, il était le fils de feu dame Fernande Goulet et de feu monsieur Georges Trudel. Il demeurait à L'Ange-Gardien. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de l'Ange-Gardien à une date ultérieure. Outre son épouse Nancy, monsieur Trudel laisse dans le deuil ses fils : Mathieu et David; ses frères, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs : Sylvie, Denis, Raymond (Sandra Labbé); de la famille Doiron : son beau-père Victor Doiron (feu Micheline Poitras, Aline Letarte); Julie (Christian Landry), Carl, Line Bégin (Stéphane Guillot), Simon Bégin (Lucie Tremblay); ses neveux et nièces : Keven Trudel, Catherine Trudel, Aimée-Micheline Doiron, Derek Doiron, Emily Barbe, Noémie Guillot, Ève Bégin ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail de La Roulotte du Boulevard. La famille remercie la Dre Caroline Kochuyt de même que tout le personnel de l'unité prothétique et du 1er côte de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré de même que l'équipe de transplantation de l'IUCPQ (Hopital Laval). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Site : www.fondationhsab.org, Tél. : 418 827-5773, poste 2802.Les Funérailles sont sous la direction de :