TURGEON, Marcel



" Son combat contre ce cancer foudroyant est un exemple de détermination et de résilience. Ses rôles de père et de grand-père dévoué, le nourrissait d'espoir et la volonté de se battre coute que coute pour demeurer auprès des siens le plus longtemps possible. Malgré l'épreuve il a su continuer à remplir nos coeurs de bonheur et d'égayer nos vies jusqu'aux derniers instants. "Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mars 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Marcel Turgeon époux de feu madame Suzanne Picard. Il était le fils feu Xavier Turgeon et de madame Laurette Turgeon. Il demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances enle vendredi 17 mars 2023 de 19h00 à 21h00 età compter de 9h00.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Charles. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée Suzanne et il laisse dans la peine ses enfants : Patricia (Sébastien Girard), Jason (Cynthia Corriveau) et ses petits-enfants qu'il aimait tant : Béatrice et Clément Turgeon. Il laisse dans le deuil sa mère madame Laurette Turgeon (feu Xavier Turgeon), ses frères et soeurs : Richard (Jocelyne Breton), Ginette (feu Raymond Lemelin), Dominique (Diane Gagnon), Sylvie (Mario Fournier), Réjeanne, Marielle (Jocelyn Bilodeau) et Marie-Claude (Pierre Gourgues). De la famille Picard, son beau-père Léonard (feu Rose-Hélène Samson, Gertrude Bisson), ses beaux-frères et belles-soeurs : Marjolaine (Bernard Chabot), Réjeanne (Michel Bourget) et Stéphane. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel du CRIC pour les suivis médicaux. Merci spécial aux membres du personnel de la pharmacie Marie-Ève Blais, Marie-Ève Genois et Manon Ruel pour leurs précieux conseils. Merci particulièrement à tous les membres de la famille qui ont été présent pour Papa tout au long de la dernière année. Être bien entouré fait toute la différence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :