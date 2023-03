BOUCHARD, Cécile Gagné



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 17 février 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Cécile Gagné, épouse de feu monsieur Henri Bouchard, fille de feu madame Angéline Lemieux et de feu monsieur Arthur Gagné. Native de Baie-Saint-Paul, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 16 mars 2023, de 18 h à 21 h.L'inhumation suivra au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniele, Robert (Daphne Lelièvre) et Julie (Martin Roy); sa petite-fille: Camille; son frère: Étienne Gagné (Aline Bouchard); son beau-frère: Marius Varin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée: Albina, Jeannette, Léopold, Gertrude, Léonce, Albertine, Éléonora, Pauline, Colette et Phydime. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins du 4e étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.