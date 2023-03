RICHARD, Jean-Robert



Au Centre d'hébergement Les Jardins du Haut-Saint-Laurent, le 4 mars 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Robert Richard, époux de madame Lorraine Roy, fils de feu Joseph-Arthur Richard et de feu Simonne Gaudreault. Natif d'Alma, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 17 mars 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa sœur Paule-Andrée Richard (Renald Galerneau) et son frère Gilles Richard (Julienne Bilodeau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Jules Roy, Lily Roy (feu Benoit Godbout), Nicole Roy (Gaétan Bourassa), Marthe Roy, Marie-Andrée Roy, Jean Roy (Marie St-Laurent), Claudette Roy (Louis Gravel), Louis Roy (Danièle Laroche), Jacinthe Roy, Clément Roy (Pierrette Mercier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHUL et celui du Centre d'hébergement Les Jardins du Haut-Saint-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S-3G3, tél. : 418 527-4294.