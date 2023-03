D'AUTEUIL, Raymond



Au Centre hospitalier de Trois-Rivières, le 19 février 2023, est décédé, à l'âge de 86 ans, M. Raymond D'Auteuil, époux de Mme Simone Levasseur, fils de feu M. Omer D'Auteuil et de feu Mme Yvonne Michaud, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Baie-Comeau. Il a été le directeur de la Caisse Populaire Desjardins de Hauterive (maintenant Manic-Outardes) de 1960 à 1991. La famille accueillera parents et ami(e)s à laHeures d'accueil: le vendredi 17 mars 2023 de 19h à 22h.La famille vous accueillera ensuite à laHeures d'accueil:à partir de 14h.Son urne sera ensuite déposée au columbarium du complexe. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Simone, sa fille Brigitte (Benoit Otis); son fils Jean-Pierre (Martine Plante); ses petits-enfants : Jean-Philippe Otis (Mylène Gauvreau), Chloé Plante (Keven Tremblay) et feu Valérie Otis; ses frères et sœurs : Bibiane, Jeannine, Raynald, Bernard et leur conjoint(e)s; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs : Gertrude, Marthe, Ida, Claude, Raymonde, Romuald, Rachel ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs. La famille désire remercier le personnel du Centre hospitalier de Trois-Rivières pour les bons soins prodigués. Selon ses volontés, un don à la Maison La Vallée des Roseaux de Baie-Comeau : www.jedonneenligne.org/lavalleedesroseaux/ ou à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan : https://fondationsssmanicouagan.com/dons/ serait apprécié.