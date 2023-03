Apprendre le français sans béquille

Tout le monde convient qu’il est « temps d’agir » pour améliorer la qualité de l’enseignement du français au Québec.

Ainsi s’intitule le « mystérieux » rapport sur la maîtrise du français au collégial, commandé par l’ex-ministre Danielle McCann en septembre 2021.

Les partis d’opposition réclamaient depuis des semaines qu’il soit rendu public.

Plusieurs de ses conclusions sont profondément déprimantes : « Un étudiant sur quatre échoue à son premier cours de français. » Il y a quelque chose qui cloche dans la manière dont on enseigne la langue nationale au primaire et au secondaire.

Quant à l’épreuve uniforme de français, dernier (et nécessaire) filtre avant les études supérieures (ou la vie), « 2,5 % de chaque cohorte » d’étudiants au collégial y échouent, soit « de 900 à 1100 personnes ». Les trois signataires du rapport notent que « l’échec à l’épreuve est vécu comme un drame par chacune d’elles ». Faut-il pour autant « faire passer » celles-ci ?

Enfouie dans le rapport, une autre information inquiète : plusieurs professeurs ne savent pas écrire ! Pénurie de main-d’œuvre oblige, les établissements doivent retenir « des candidatures qui ne satisfont pas pleinement à leurs attentes en matière de français écrit ».

Que faire ?

Agir, d’accord. De manière urgente, bien sûr. Mais dans quel sens ?

Le catalogue de 35 recommandations du rapport s’articule autour de trois principes que je résume ainsi : 1) réduire la place de la littérature et faire de l’« enseignement explicite » du français ; 2) accroître (de façon quasi totale) la place du numérique, des « outils technologiques » ; 3) intégrer les « correcticiels » comme Antidote, même lors de l’épreuve uniforme.

Je doute qu’il faille « agir » en ces sens, vraiment. Je ne suis pas un expert, me rétorquera-t-on. Soit. Mais (outre le fait que j’ai une expérience de professeur au collégial), je crois que le débat sur l’enseignement ne peut être réservé qu’aux experts. En démocratie, en fait, aucun débat (ou presque) ne peut l’être.

Alors pourquoi je doute ? Allons-y dans l’ordre.

1) Écoutons le philosophe français Alain : « Comment apprend-on une langue ? Par les phrases les plus serrées, les plus riches, les plus profondes, et non par les niaiseries d’un manuel de conversation. » L’« enseignement explicite » au collégial a quelque chose de desséchant. Cet aspect des choses devrait être réglé au primaire et au secondaire. Le collégial est le seul moment dans le parcours scolaire où la littérature a une place véritable. C’est précieux.

2) Le numérique, les écrans, sont déjà beaucoup trop présents à l’école, constatent plusieurs chercheurs. Un collègue citait récemment, en ce sens, Linda S. Pagani, professeure de psychoéducation. Pour acquérir une langue soutenue, formelle (non celle des textos, réseaux sociaux, qu’on apprend de toute manière, etc.), il n’y a rien comme un crayon, du papier.

3) « Plusieurs craignent que les correcticiels ne “deviennent des béquilles” [...] nuisent au développement des compétences scripturales », écrivent les expertes. C’est justement mon cas. Je ne suis pas seul. Pour apprendre à marcher, courir, il faut s’entraîner sans béquille. Même chose pour la langue, non ?