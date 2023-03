Photo fournie par Société du patrimoine des Beaucerons

La Société du patrimoine des Beaucerons, en collaboration avec ses partenaires, le Musée Marius-Barbeau et la Société historique Sartigan, ont lancé récemment le Portail des archives de la Beauce (le PAB). Ce nouvel outil numérique de recherche de fonds d’archives rend accessibles à la communauté, à la même adresse, les documents d’archives conservés chez divers organismes beaucerons et témoignant de l’histoire de l’ensemble des municipalités de la Beauce d’appartenance. Le PAB, qui sera en évolution constante par l’ajout régulier de matériel archivistique, a été réalisé grâce à un soutien de 302 450 $ provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions octroyé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en 2019 à la Société du patrimoine des Beaucerons (archivesbeauce.ca/). Sur la photo, de gauche à droite : Serge Vachon, maire de Saint-Joseph-de-Beauce ; Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor, préfet de la MRC Beauce-Centre ; Marie Cliché, présidente du Musée Marius Barbeau ; Luc Provençal, Paul-André Bernard, président de la Société du patrimoine des Beaucerons ; Richard Lehoux et Bastien Lapierre, président de la Société historique Sartigan.

Première place et coup de cœur

Photo fournie par l’Impact

Bravo à la troupe de danse Impact du Cégep de Sainte-Foy (photo) qui a remporté la première place de la catégorie Production lors de la compétition RepreZent tenue récemment au Centre des congrès de Québec. Les 17 danseuses, qui ont présenté un numéro chorégraphié par Carol Ann Trudel et Cimon Parent, ont également remporté la mention Coup de cœur des juges ainsi qu’une bourse. Leur performance leur a valu une troisième place, toutes catégories confondues.

Nouveaux membres

Photo fournie par le CRVI

Le conseil d’administration du Centre de robotique et de vision industrielles inc. (CRVI) compte depuis peu cinq nouveaux membres. Karl Blackburn : président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec depuis 2020 ; Martin Gervais, spécialiste des ventes en automatisation, industries numériques, chez Siemens Canada, et François Brillant, enseignant technique de génie mécanique au Cégep de Lévis ; Benjamin René, directeur adjoint des études au Cégep de Lévis, et Marcel Poulin, gestionnaire, retombées industrielles et technologiques (R.I.T.) et affaires externes pour le chantier Davie. Philippe Mailloux, actuel directeur général chez Chaudière-Appalaches économique, est le nouveau président du CA, succédant à Jean Côté qui a quitté ses fonctions après 20 ans au sein du CA, dont 4 à titre de président. Sur la photo, rangée avant, dans l’ordre habituel : Karl Blackburn, Guy Patterson, DG au Cégep de Lévis, Philippe Mailloux, Yves Dessureault, DG au CRVI, Reynald Auger, avocat associé chez Langlois avocats, Louis Audet, directeur de comptes, marché commercial, industriel et institutionnel chez Desjardins entreprises. Rangée du centre : Martin Gervais, Louis-Marc Dubois, directeur des opérations chez AGT Robotics, et François Brillant. Rangée arrière : Benjamin René. Absents sur la photo : Marcel Poulin et Loubna Benebbou, professeure à l’UQAR.

Anniversaires

Photo fournie par Radio-Canada

Céline Galipeau (photo), cheffe d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada, 66 ans... Marcel Martel, ex-maire de Jonquière (1991-1999), maintenant consultant de Québec... Olivia Tapiero, romancière québécoise, 33 ans... Thora Birch, actrice américaine, 41 ans... Stéphane Bédard, ex-député de Chicoutimi, chroniqueur à La Joute (LCN), 55 ans... Claude McKenzie, chanteur, membre de Kashtin, 56 ans... Michel Harvey, ex-journaliste sportif (RDS, SRC, RDI, TVA), 68 ans... Bobby McFerrin, interprète (Don’t Worry Be Happy), 73 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 11 mars 2022 : Yves Trudel (photo), 72 ans, comédien québécois connu pour son rôle de Méo dans la franchise Elvis Gratton... 2016 : Roger Tabra, 66 ans, poète et parolier québécois... 2016 : Keith Emerson, 71 ans, claviériste du groupe Emerson, Lake & Palmer... 2015 : Georges Mamelonet, 60 ans, maire de Percé de 2003 à 2008 et député libéral provincial de Gaspé de 2008 à 2012... 2011 : Charles-Albert Poissant, 86 ans, philanthrope et homme d’affaires, ancien président du CA de Québecor... 2009 : Henri Dupuis, 79 ans, personnage bien connu à l’époque de la boxe et de la lutte à la Tour de Québec... 2006 : Bernard « Boom Boom » Geoffrion, 75 ans, 14 saisons avec les Canadiens... 1999 : Camille Laurin, 76 ans, le père de la loi 101... 1995 : Jean-Pierre Masson, 77 ans, le légendaire personnage de Séraphin Poudrier... 1978 : Claude François, 39 ans, chanteur français.