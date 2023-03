BOULET, Laurette Landry



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Laurette Landry, épouse de feu monsieur Léo Boulet. Elle était la fille de feu madame Éliane Guimont et de feu monsieur Xavier Landry. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à laà compter de 13 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Mont-Marie à Lévis. Elle était la sœur de feu Simone Landry (feu Aurèle Dubé; Monique Boulet), feu Amédée Landry (feu Simone Girouard), feu Fernand Landry (Michèle Thériault), feu Jeannine Landry (feu Ernest Pelletier), Raymond Landry (Françoise Thibeault), feu Rénald Landry (Monique Pelletier), Huguette Landry (feu Albert Ouellet), Réjeanne Landry, André Landry (Jeanne Fiset) et la belle-sœur de feu Jacqueline Boulet et feu Fernand Pichette. Elle laisse également dans le deuil trois filleuls Benoît Dubé, Alain Landry et Serge Pelletier, de nombreux neveux et nièces, parents et ami(es). Remerciement à l'infirmière Caroline Morin ainsi que le personnel des Résidences Mgr Deschênes et à toute l'équipe médicale de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins et leur dévouement à son endroit. Invitations aux parents et ami(es) après la cérémonie pour un gouter d'amitié à la salle de réception du Complexe funéraire. La direction a été confiée à la