DIONNE, Raynald



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 4 mars 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Raynald Dionne, conjoint de dame Denise Labbé. Il était le fils de feu M. Gérard Dionne et de feu dame Irène D'Amours. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Denise ; ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs ; Micheline (Raymond Bédard), Jean-Claude, feu Lucien (Jacqueline Toupin), Gilles (Nicole Valcourt), Ginette et feu Gisèle ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Labbé ; Francine (Serge Guillemette), feu Dominique et Richard (Carole Labbé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère est adressé au personnel soignant du 7ieme étage de l'édifice B de l'hôpital-Saint-François-d 'Assise pour leur patience et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / www.societealzheimerdequebec.com