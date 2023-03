Comme un goût de vacances et d’enfance

C’est dimanche midi. Je dois faire une petite course vite fait chez Sabor Latino ; aller chercher des provisions d’épices Tajin à glisser dans le sac à dos de ma fille avant qu’elle revienne de chez son père avec son frère.

Elle ne mange ses fruits que saupoudrés de Tajin – cet assaisonnement fait de piment doux, de sel de mer et de lime – et de jus de lime fraîchement pressé. Étiez-vous dans le sud pendant la semaine de relâche ? Si vous n’en avez pas mangé, c’est que vous n’êtes pas sortis de votre resort ! Ha ha ! Mais non, je blague. Vous avez bien fait de vous reposer. Moi, je travaillais. Faites essayer cette collation à vos kids. Gare à eux, parce que vous allez leur voler leur portion.

Mon go-to latino

Dans cette grande épicerie de quartier, on retrouve un peu de chaque pays de l’Amérique latine : du Pérou, du Salvador, de l’Argentine, du Mexique et du Chili, par exemple. La famille Pabon Guerrero, d’origine colombienne, offre aussi des repas préparés sur place, à emporter ou à savourer dans leur cafétéria avec vue sur la faune latino-américaine de la Plaza St-Hubert. Ceux qui me connaissent savent que j’ai toujours tout ce qu’il faut dans mon frigo pour faire des tacos au petit déjeuner, au lunch ou au souper. Parmi tous les endroits où je peux m’approvisionner pour faire mes salsas et trouver les meilleurs fromages à râper sur mes tortillas, c’est une adresse où l’authenticité est garantie.

Photo fournie par Sabor Latino

Se réchauffer le cœur

Promettez-moi de vous enfarger les pieds chez Sabor Latino, comme je le fais chaque fois que je vais y puiser ma dose de produits authentiques latino-américains. Je m’arrête toujours à l’entrée, au premier frigo, pour attraper une boîte d’empanadas chiliennes au poulet que je glisse dans les lunchs de mon fils. Elles sont congelées et une fois cuites au four à la maison, même ma maman aurait cru que je les ai faites moi-même. C’était une de nos traditions. Les samedis de mon enfance, on les cuisinait en famille.

Photo Alexandra Diaz

Photo Alexandra Diaz

L’ambiance latina

J’y puise aussi des souvenirs, du fun et une envie irrépressible de danser. Quand je tourne le coin de la rue Bélanger et me retrouve sur la Plaza St-Hubert, je commence à me déhancher comme une wannabe Shakira. Dès que j’ouvre la porte, je suis accueillie par la galanterie des clients latinos, j’entends la musique jouer à fond entre les allées de l’épicerie. D’un coup, je me sens dans mon autre chez-moi, au Chili ou à Punta Cana, en voyage de chicas ou sur la plage en amoureux, dans les rues de « CDMX », la ciudad de México, ma capitale préférée.

Photo Alexandra Diaz

Pratiquer son espagnol

Les noms de tous les ingrédients et aliments sont écrits en espagnol. Tout le monde parle espagnol à voix haute. « Niños! No toquen los dulces ! » (Les enfants, on ne touche pas aux bonbons !) « Nos faltan huevos y compremos chuletas también. » (Il nous manque des œufs et achetons des côtelettes de porc aussi.) Tout ça sur fond de Bad Bunny, évidemment. Vous allez shazamer sur un moyen temps pour créer votre playlist « Sabor Latino »

Photo fournie par Sabor Latino

!