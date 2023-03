Match contre les Devils: une mauvaise séquence à freiner pour le Canadien

Un autre gros défi attend le Tricolore, ce soir, alors que les Devils seront de passage au Centre Bell. Face à la troisième meilleure équipe du circuit, les Montréalais auront fort à faire s’ils souhaitent freiner leur séquence de cinq revers.

C’est la deuxième fois de la saison que la troupe de Martin St-Louis connaît un passage à vide aussi long. Du 21 décembre au 5 janvier, le Canadien avait même vécu une séquence sept matchs sans gain. La différence avec celle-ci, c’est qu’il avait été déclassé dans la majorité des affrontements. Cette fois, les cinq revers encaissés par le Tricolore l’ont été par la marge d’un seul but.

Rappelé jeudi, quelques heures avant la visite des Rangers, Anthony Richard avait été témoin, lors de son premier séjour avec le Canadien, de ce premier grand creux de vague. Selon lui, la différence est notable.

Martin Chevalier / JdeM

«La première fois, ce sont les deux semaines où on s’est fait marquer plus de buts. C’était ouvert en zone neutre. Défensivement, ça laissait à désirer, a-t-il rappelé. Là, je vois des gars qui s’appliquent à jouer plus serrés défensivement. On donne moins d’occasions de marquer, il y a moins de place en zone neutre.»

Quant à eux, les Devils chercheront assurément à venger leur échec de 5 à 2 subi aux mains du Tricolore, 21 février, à Newark.

« Je m’attends à voir une équipe différente, a prévenu l’entraîneur-chef du Canadien. On avait joué un très bon match, mais ils revenaient d’un voyage dans l’Ouest. On les a probablement surpris. »

« Je suis persuadé qu’ils seront plus alertes et que ce sera plus difficile. C’est un samedi soir à Montréal et je suis certain qu’ils savent qu’on joue du bon hockey dernièrement », a-t-il poursuivi.

Mercer en feu

Depuis ce revers, l’équipe de Lindy Ruff n’a encaissé qu’un échec en sept matchs en temps régulier (5-1-1).

Au cours de cette période, Dawson Mercer en a profité pour inscrire son nom dans le livre des records des Devils. L’ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville a touché la cible dans huit matchs consécutifs. La marque précédente était de six.

Getty Images via AFP

Ce soir, il tentera de porter à 12 sa séquence de matchs avec au moins un point. Brendan Shanahan et lui sont les deux seuls patineurs de moins de 22 ans à avoir connu une telle séquence dans l’histoire de la concession.

« Je connais Merce depuis quelques années maintenant. C’est un très bon joueur et un gars très humble. C’est le fun de voir un gars comme lui, qui passait un peu sous le radar, connaître ce genre de succès», a indiqué Kaiden Guhle, coéquipier de Mercer sur la scène internationale.

C’est Jake Allen qui aura le mandat de stopper les attaques de Mercer et de ses coéquipiers.