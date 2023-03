LESSARD, Monique



Au Pavillon Bellevue de Lévis, le 4 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Monique Lessard, épouse en premières noces de feu monsieur Gilles Fleury et en secondes noces de monsieur Jean-Louis Mercier, mère de feu Martine Fleury, fille de feu Georges-Elie Lessard et de feu Yolande Boudreault. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille France Fleury (René Aubert); les enfants de Jean-Louis : Johanne Mercier (Gilbert Gingras) et Raynald Mercier; ses petits-enfants : Valérie et Sandra Ruel, Anika Aubert (Frédéric Courtemanche), Audrey-Ann Aubert et Maggy Aubert; les petits-enfants de Jean-Louis : Dominic Gingras et Pierre Gingras (Isabelle Paré); ses arrière-petits-enfants et un nouveau à venir; ses belles-soeurs et son beau-frère : Colette Fleury et Lise Mercier (Jean-Guy Laberge); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel du Pavillon Bellevue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don ou à Diavie (Les Diabétiques de Québec) https://diavie.org/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 10h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 18 mars à 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".