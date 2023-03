En mode lecture: les dessous du métier d’espion

Décédé en septembre dernier, le célèbre écrivain espagnol Javier Marías signe un ultime petit bijou.

D’abord, il y a eu Berta Isla. Un formidable pavé qui nous permet de découvrir dans quelles circonstances Berta et Tomás se sont rencontrés et ont décidé de passer leur vie ensemble alors qu’ils n’étaient encore que des ados. Mais aussi pourquoi, bien des années plus tard, leur relation de couple a fini par devenir particulièrement compliquée.

Recruté de manière insidieuse par les services secrets britanniques, Tomás a dû en effet très souvent quitter femme et enfants pour participer en douce à quantité de missions. Et tant pis si elles n’avaient absolument rien à voir avec celles d’un James Bond ou d’un Jason Bourne...

Replonger dans le métier

Tel qu’on peut le deviner à la lecture du titre de ce nouveau (et dernier) roman de l’Espagnol Javier Marías, ça sera maintenant au tour de Tomás de raconter. On le retrouvera en 1997, à Madrid. Libéré depuis un bon moment de ses obligations envers le MI5 et le MI6, il a un travail pépère à l’ambassade et voit régulièrement sa famille. Et voilà que Londres le rappelle pour lui ordonner d’abattre une femme originaire d’Irlande du Nord qui serait responsable de plusieurs sanglants attentats terroristes. Une tâche qui déplaira fortement à Tomás, les femmes devant être selon lui protégées. Pas tuées.

Il y a beaucoup à dire sur ce livre, qui frôle la perfection. Ses digressions sont aussi instructives qu’intéressantes (grâce à elles, on en a notamment appris pas mal sur Friedrich Reck-Malleczewen), l’histoire pleine de dilemmes moraux est captivante et l’écriture, riche et généreuse, est un régal.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Un simple enquêteur

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Dans ce quatrième opus de la série qui lui est consacrée, le commissaire Avraham Avraham a vraiment le moral au plus bas. Il en a ras le bol de la banlieue de Tel-Aviv et de ses petits crimes ordinaires. Il sera donc servi le jour où on lui signalera la disparition d’un touriste qui avait pris une chambre en bord de mer. Un excellent, excellent polar.

L’affaire de la belle évaporée

Photo fournie par les Éditions Rivages

Le soir du 31 décembre, dans la suite de Douglas Fairbanks et Mary Pickford, tout le gratin new-yorkais fait la fête. Mais sur les douze coups de minuit, le corps d’une starlette de Broadway sera retrouvé dans la baignoire. Faisant partie des invités, les écrivains Dorothy Parker et sir Arthur Conan Doyle (le père de Sherlock Holmes) uniront leurs efforts pour démasquer l’assassin. Mêlant célébrités et personnages de fiction, un cosy crime bien sympathique.

Se régaler sans se ruiner

Photo fournie par les Éditions du Trécarré

Avec le coût du panier d’épicerie qui n’arrête pas d’augmenter, ce livre s’impose. Dans un premier temps, il propose des recettes qui peuvent facilement être transformées (par exemple, du poulet rôti qui pourra servir à faire des taquitos style Buffalo). Ensuite, il réunit des recettes qui nous aideront à ne plus jeter légumes moches ou vieux croissants. C’est ce qui s’appelle joindre l’utile à l’agréable !

Parlons vin parlons bien !

Photo fournie par les Éditions Le Robert

Des livres sur le vin et les meilleures façons de le déguster, il y en a des tonnes. Mais celui-ci est différent. Non seulement parce qu’il met surtout l’accent sur tous les mots et toutes les locutions qui sont liés de près ou de loin au vin, mais parce que l’aspect historique y occupe aussi une grande place (on y découvre entre autres les ancêtres du tonneau ou l’origine des premiers bars). Un beau gros coup de cœur.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Harper Collins

Obscuritas

En juillet 2003, à l’issue d’un match de football opposant deux équipes juniors dans un stade des environs de Stockholm, le corps de l’arbitre va être retrouvé dans un très sale état. Si personne n’a été témoin du meurtre, tout le monde a pu voir Giuseppe Costa, le père de l’un des joueurs, s’en prendre ouvertement à l’arbitre un peu plus tôt dans la soirée.

Pour la police, ça ne fait pas de doute : Costa est forcément le coupable. Seule Micaela Vargas, une jeune agente d’origine chilienne, croit en son innocence. À ses yeux, trop de petites choses ne collent pas.

Un nouveau tandem d’enquêteurs

Afin d’aider les enquêteurs à y voir plus clair dans cette affaire, Hans Rekke, un professeur de psychologie doté d’une acuité intellectuelle exceptionnelle, sera invité à partager ses impressions. Tout comme Micaela, il ne pense pas que Costa soit coupable. Mais il ne sera pas pris au sérieux et l’enquête traînera en longueur... jusqu’à ce qu’il accepte de faire équipe avec Micaela pour reprendre toute l’affaire depuis le début.

Avec ce premier volet de la série Rekke et Vargas, le Suédois David Lagercrantz signe un intéressant polar.