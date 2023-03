Enfin de l’espoir en haute mer et jusqu’au Saint-Laurent

Pour la première fois de l’histoire, la communauté internationale s’entend sur un traité mondial destiné à protéger concrètement la vie marine en haute mer. Merci l’ONU !

Après presque 20 ans de débats scientifiques, politiques et légaux, la communauté internationale a décidé de se doter d’un instrument juridique visant à contrer des pratiques destructrices en haute mer.

Ce traité donnera à la communauté internationale les outils qu’il lui faudra pour mettre sous protection 30 % du territoire marin d’ici à 2030. C’est l’un des engagements pris à Montréal en décembre dernier dans le cadre de l’accord international pour la biodiversité.

La tragédie des océans

La haute mer, c’est presque les deux tiers des océans de la planète. Cette immensité commence là où cessent les juridictions nationales.

Parce que la haute mer n’appartient à personne et à tout le monde en même temps, elle constitue un genre de « far west » juridique et donc aussi un paradis des pires pratiques.

La pêche illégale, non-autorisée et non-déclarée y est pratiquée couramment sans considération des capacités de régénération des espèces ni de la santé des écosystèmes marins.

Munis de technologies permettant de localiser rapidement des bancs de poissons, des bateaux-usines sillonnent les mers, équipées d’immenses filets en forme d’entonnoirs et parfois même de dragues qui détruisent les fonds marins.

Ils ramassent tout sur leur passage, y compris de nombreuses espèces sans valeur commerciale, mais de grande valeur écologique. C’est le cas de dauphins et d’autres mammifères marins, qui périssent à la suite de blessures résultant de leur capture.

Pollution

En plus des mauvaises pratiques de pêche et des changements climatiques, la santé des océans est gravement affectée par la pollution. Il y a celle qui provient des côtes évidemment, mais aussi les déversements de navires en eaux internationales : produits chimiques, hydrocarbures, métaux lourds et plastiques, bien sûr.

Ces pratiques sont déjà interdites par d’autres traités internationaux, ce qui a contribué à les limiter, mais plus de contrôle des États membres est nécessaire.

Ce sera pareil pour le nouveau traité sur « la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale » que la communauté internationale s’apprête à adopter.

C’est bien beau les traités et les règlements, mais il faut se donner les moyens de les appliquer, même si leur simple existence a déjà des conséquences.

C’est pareil au Québec et au Canada. Voilà pourquoi des groupes de citoyens doivent parfois amener leurs causes devant les tribunaux. Et ce n’est pas toujours suffisant, malheureusement.

Une bonne nouvelle ici

Alors que je termine la rédaction de cette chronique, j’apprends que les ministres de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, et du Canada, Steven Guilbeault, souhaitent quadrupler le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

Voilà une excellente nouvelle pour la biodiversité marine de chez nous ! Notamment parce qu’il s’agit de l’habitat essentiel du béluga, une espèce menacée.

Cette mesure bénéficiera à toutes les autres espèces de ce précieux habitat y compris nous, les humains, même si cela impliquera de changer certains comportements.

Notre santé et celle des écosystèmes sont liées. On ne le dira jamais assez.