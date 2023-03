Les meilleures adresses en Floride, selon Marie-Chantal Toupin

Cette année, l’hiver n’est pas un hiver comme les autres pour Marie-Chantal Toupin. L’inoubliable interprète de Maudit Bordel vit depuis cinq mois, confortablement installée dans sa caravane de 38 pieds de long ou Fifth Wheel comme elle le dit, au Green Acres Mobile Home Village à Hallandale Beach, un espace vert occupé en grande majorité par des Québécois, et à seulement une vingtaine de minutes au sud de Fort Lauderdale.

Ce mode de vie n’a rien de nouveau pour la chanteuse de 51 ans. Durant la pandémie, elle a décidé d’emménager dans une caravane à temps plein : « J’ai vendu ma maison de quatre chambres et deux garages, car j’ai réalisé que dans la vie, on ne peut pas juste travailler pour payer », nous a-t-elle philosophiquement confié. Aujourd’hui, elle se dit très heureuse d’avoir un petit quatre et demi qu’elle traîne partout où son cœur lui dit d’aller « Je m’amuse, et je me déplace comme je le veux, là où ça sent bon ! » dit-elle.

Photo fournie par Pierre Beauregard

Quand on lui a proposé de donner des spectacles au Thunderbird, à Sunny Isles, elle n’a pas hésité longtemps à déménager ses pénates en Floride : « J’avais envie d’être une snowbird, juste pour voir si je suis faite pour ce style de vie ».

Elle avoue se sentir particulièrement bien dans cet État américain : « La Floride me rend de bonne humeur ! Elle a un effet psychologique bénéfique sur moi. Alors que l’hiver au Québec, c’est facile de se lever du mauvais pied ! J’aime vivre entourée de palmiers, l’air salin me fait du bien et quand ça va mal, il n’y a rien que de marcher sur le bord de la mer au coucher de soleil pour remettre les choses en perspective ! » explique-t-elle.

Son amour pour la Floride, elle le doit à la regrettée chanteuse Pier Béland : « À l’époque de la chanson Maudit Bordel, elle m’a invitée chez elle dans sa maison mobile toute coquette. Je me souviens, il y avait des fleurs partout qui décoraient sa maison et même de la peluche sur le couvercle de la toilette », dit-elle en riant. Plusieurs années plus tard, c’était à son tour de faire l’acquisition d’une maison mobile qu’elle a finalement vendue.

Côté travail, elle est en terrain connu en Floride puisqu’au début des années 2000, elle a donné plusieurs prestations au Thunderbird, au Club Tropical, au Frenchie’s Bar & Grill et même à l’Aztec RV Resort : « Ce sont des salles très intimes, ce qui nous permet de connecter encore plus avec un public particulièrement heureux de voir des artistes québécois en Floride ! » dit-elle.

♦ Marie-Chantal Toupin sera sur la scène du Thunderbird pour la deuxième fois cette année, le 26 mars.

Voici quelques-unes de ses meilleures adresses en Floride

SALON ALLURE, DANIA BEACH

Photo fournie par Marie-Chantal Toupin

« Toutes les femmes qui aiment les beaux blonds me comprendront, il est très difficile de trouver une bonne coloriste qui maîtrise bien le blond. En Floride, j’ai eu la chance de croiser sur mon chemin la technicienne en coloration Hélène Rémillard, au Salon Allure, à Dania Beach. C’est une Québécoise qui vit en Floride depuis plus de 20 ans. La couleur qu’elle m’a faite est superbe, elle est depuis ma coloriste attitrée en Floride. Elle a un talent incroyable, alors, avis à toutes les Québécoises qui sont à la recherche de la perle rare en Floride !»

BURLINGTON, HALLANDALE

«Magasiner n’est pas ma tasse de thé. En fait, je déteste ça pour mourir ! Mais quand j’ai été au Burlington (anciennement le Burlington Coat Factory), une chaîne de magasins de type Winners qui vend entre autres des vêtements et des souliers, j’ai eu un plaisir fou à me promener dans les allées. J’en suis même ressortie avec quatre paires de souliers. Pour les Québécois qui veulent faire des bons deals, c’est la place !»

GREEN ACRES MOBILE HOME VILLAGE

Photo fournie par Marie-Chantal Toupin

C’est au Green Acres Mobile Home Village que Marie-Chantal a installé ma caravane pour l’hiver, un parc occupé par 98 % de Québécois. «J’adore mon emplacement, car j’ai du soleil toute la journée et en plus, il n’y a jamais trop de vent et ça sent bon le lilas ! J’ai beaucoup de plaisir à promener mon chien, Robin, dans le parc. J’en profite pour admirer les fleurs exotiques tout le long du chemin. C’est tellement agréable pour l’œil de vivre ici. Un endroit zen, parfait pour la méditation !

Photo fournie par Marie-Chantal Toupin

D’ailleurs, tous les jours, je me mets les pieds dans le gazon un bon dix minutes. C’est une façon pour moi de rester connectée à la terre, et je trouve ça très ressourçant. Enfin, mes voisins sont extrêmement gentils et respectueux, et cela fait toute la différence.»

COSTA HOLLYWOOD BEACH RESORT, HOLLYWOOD

Photo tirée du site costahollywoodhotel.com

Pour se loger à Hollywood, l’hôtel Costa Hollywood Beach Resort est une adresse à retenir. Les chambres sont propres, contemporaines à des prix abordables, et les animaux de moins de 15 lb sont acceptés. D’ailleurs, les chambres ont des balcons assez grands pour que les chiens y soient à l’aise. Mais ce que Marie-Chantal préfère est leur belle piscine sur le toit avec la vue extraordinaire sur l’océan. Un endroit parfait pour relaxer entre amis, et un pitou à quatre pattes !

GG’S WATERFRONT

Photo tirée du site ggswaterfront.com

Si l’envie de manger une portion généreuse de steak vous prend, Marie-Chantal suggère d’aller chez GG’s Waterfront. D’abord pour la qualité de la nourriture, mais aussi pour la vue sur l’Intracoastal et tous les bateaux qui y circulent. De ma table, j’étais tellement près de l’eau que je voyais les poissons sauter ! Je me suis amusée à leur lancer du pain et je les ai filmés. Quel spectacle ! En plus, le soir, l’eau est éclairée alors on les voit encore mieux. C’est le genre d’endroit où on ne veut surtout pas échapper son téléphone !