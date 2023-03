Italie: les meilleures choses à faire lors d'un week-end à Florence

C’est grâce au talent indéniable de grands maîtres toscans tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange, Sandro Botticelli et Filippo Brunelleschi ainsi qu’à l’ambition de riches familles comme les Médicis que Florence jouit aujourd’hui d’un patrimoine artistique et architectural incomparable.

Palais, villas, églises, places animées et jardins en fleurs, ce grand musée à ciel ouvert regroupe un condensé impressionnant de trésors sur une petite superficie. Vos pieds représentent donc le meilleur moyen de vous aventurer à la découverte de la belle cité italienne, le temps d’un week-end.

VENDREDI

16h - Se laisser éblouir par le cœur religieux de Florence

En plein centre de la capitale toscane, la cathédrale Santa Maria del Fiore (plus communément appelée Duomo) fascine les visiteurs avec son revêtement en marbre vert, rose et blanc. Réalisée par Filippo Brunelleschi, sa somptueuse coupole octogonale représente une prouesse de l’architecture. Poussez la porte de la cathédrale afin d’admirer la grande fresque du Jugement dernier avant de gravir les 414 marches qui mènent au sommet du campanile de Giotto pour profiter d’une vue imprenable sur la ville.

- Cathédrale Santa Maria del Fiore, Piazza del Duomo, duomo.firenze.it

18h - Flâner dans le centre historique

Les rues de Florence regorgent de belles villas et de places animées à explorer à votre rythme. Commencez par la Piazza della Repubblica où vous pourrez siroter un Negroni (cocktail inventé à Florence) ou un cappuccino à la terrasse du Caffè Gilli, tout en observant les enfants qui rient aux éclats dans le carrousel. Déambulez ensuite sur l’élégante Via de’ Tornabuoni qui abrite de prestigieuses enseignes de la mode italienne.

- Caffè Gilli, Via Roma 1r, www.caffegilli.com

20h - Se régaler dans un édifice patrimonial

Érigé par l’architecte Giuseppe Mengoni dans les années 1870, le marché central de Florence est le cœur vibrant du quartier San Lorenzo. Au rez-de-chaussée, aventurez-vous à travers les étals de fruits et légumes, de charcuteries et de fromages, tandis qu’au deuxième étage, profitez d’un rendez-vous gastronomique avec les producteurs de la région. C’est dans une ambiance animée que vous pourrez savourer le meilleur de la cuisine italienne, à commencer par les plats à la truffe de Luciano Savini et le bœuf Chianina d’Enrico Lagorio.

- Mercato Centrale, Piazza del Mercato Centrale, www.mercatocentrale.com

SAMEDI

9h - Explorer l’un des musées les plus célèbres au monde

La Galerie des Offices, construite par Giorgio Vasari à la demande des Médicis, vous propose un magnifique portrait de l’évolution de l’art florentin, du gothique à la Renaissance. Pour admirer certains des plus grands chefs-d’œuvre de la peinture italienne tels que «Le Printemps» et «La Naissance de Vénus» de Botticelli, «L’Annonciation» de Léonard de Vinci, «La Vierge au chardonneret» de Raphaël et «Le Bacchus du Caravage» en toute quiétude, vous devrez vous lever aux aurores et acheter votre billet à l’avance, mais il y a fort à parier que vous aurez des frissons du début à la fin!

- Galerie des Offices, Piazzale degli Uffizi 6, www.uffizi.it

12h - Casser la croûte entre deux visites

Avant de poursuivre ce parcours culturel, rendez-vous chez All’Antico Vinaio. Ne vous laissez surtout pas décourager par la longue file puisque chaque bouchée de cette focaccia garnie de prosciutto, de mozzarella, de tomate et de crème à la truffe fera le bonheur de vos papilles. Et vous pourrez même accompagner ce sandwich gourmand d’un verre de Chianti. Régal garanti!

- All’Antico Vinaio, Via dei Neri 65r, www.allanticovinaio.com

13h - Marcher sur les traces de la dynastie des Médicis

Siège du pouvoir politique depuis plus de sept siècles, le Palazzo Vecchio a été remanié à plusieurs reprises, entre autres par la célèbre famille de banquiers qui en a fait sa résidence principale au 16e siècle. La découverte de la gigantesque salle des Cinq-Cents, des appartements privés et des passages secrets du palais promet de vous plonger dans une atmosphère unique. À votre sortie, attardez-vous sur la Piazza della Signoria afin d’admirer la fontaine de Neptune et l’imposante copie du «David» de Michel-Ange (l’originale se trouvant à la Galerie de l’Académie).

- Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, cultura.comune.fi.it

15h - Traverser un monument emblématique

Pour rejoindre la rive gauche de l’Arno, empruntez le plus vieux et le plus célèbre pont de Florence: le Ponte Vecchio. Bordé de bijouteries et d’orfèvreries – ces dernières ont remplacé les échoppes de bouchers, de forgerons et de tanneurs au 16e siècle –, ce pont composé de trois arches fait partie intégrante de l’histoire de la ville. De l’arche du milieu, prenez le temps d’admirer la jolie vue sur l’Arno.

16h - S’imprégner d’une atmosphère authentique

Bienvenue dans l’Oltrarno, secteur branché de la capitale toscane avec ses bars à vin, ses ateliers d’artisan et ses galeries d’art! C’est ici que le marchand florentin Luca Pitti fit construire un somptueux palais, qui fût repris par la famille Médicis près d’un siècle plus tard. Aujourd’hui, il abrite de magnifiques œuvres d’art réparties dans cinq musées: la Galerie Palatine, le Musée de la Mode et du Costume, la Galerie d’Art moderne, le Trésor des Grands-ducs et le Musée de l’Argenterie. Une balade dans les allées bordées de cyprès du jardin de Boboli doit également s’inscrire à votre agenda.

- Palazzo Pitti et Jardin de Boboli, Piazza de’ Pitti 1, www.uffizi.it

20h - Se mêler à la foule le temps d’un moment magique

À la sortie des jardins, prenez la direction du quartier San Niccolò qui vous séduira avec son atmosphère décontractée. Un peu avant le crépuscule, frayez-vous un chemin jusqu’à la Piazzale Michelangelo. De là-haut, vous aurez un magnifique panorama sur la vallée de l’Arno et la coupole du Duomo, particulièrement majestueuse dans le ciel enflammé de Florence. De quoi vous faire oublier les hordes de touristes.

DIMANCHE

9h - Observer la célèbre statue de Michel-Ange

Pour admirer le véritable David de Michel-Ange sous tous ses angles, c’est à la Galerie de l’Académie, dans le quartier San Marco, que vous devrez vous rendre. Oui, le réveil matinal sera encore de mise, mais en plus d’aller à la rencontre du jeune héros, qui selon la Bible a vaincu Goliath, vous pourrez contempler la magnifique collection de la Sala del Colosso, qui renferme des sculptures et des peintures des 15e et 16e siècles, ainsi que les instruments de musique des grands-ducs de Toscane.

- Galerie de l'Académie, Via Ricasoli 58/60, www.galleriaaccademiafirenze.it

12h - Picoler dans un établissement raffiné

Quel meilleur duo qu'un verre de vin blanc et de petits sandwichs à la crème de truffe? Le bar à vin Procacci vous offre le cadre idéal pour un apéro gastronomique. Détendez-vous une heure ou deux à la terrasse de cette institution avant de vous attaquer à un dernier chef d’œuvre de la capitale toscane.

- Procacci, Via de’ Tornabuoni 64r, procacci1885.it

14h - Visiter la première basilique de Florence

À quelques pas de la gare, pénétrez dans l’enceinte de la basilique Santa Maria Novella, construite par les moines dominicains au 12e siècle. À l’intérieur, ses chapelles, ses vitraux et ses célèbres œuvres d’art attireront immanquablement votre attention. Et pour découvrir une petite oasis de paix, aventurez-vous dans le Cloître Vert, mis en valeur par les fresques de Paolo Uccello. Avant de quitter Florence, n’oubliez surtout pas de visiter l’Officina Profumo-Farmaceutica, qui fabrique de sublimes concoctions parfumées depuis 1612.

- Basilique Santa Maria Novella, Piazza Santa Maria Novella 18, www.smn.it

- Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Via della Scala 16, us.smnovella.com