Le 2e album de Thierry Larose

Après le succès quasi inattendu de son premier album, Cantalou, Thierry Larose a voulu retourner en studio avec ses musiciens pour enregistrer un nouveau disque « axé sur la performance ». Le voici qui arrive avec l’excellent Sprint !

Thierry Larose avait un objectif en tête quand il est allé en studio pour son deuxième album. « Je voulais que ce soit vraiment une bonne collection de chansons, dit l’auteur-compositeur de 25 ans. J’y tiens toujours. »

Il donne comme exemple le célèbre White Album, des Beatles.

« C’est un disque vraiment chaotique. Mais les chansons sont très bonnes individuellement. Et il y a quand même une cohésion, même si ça va dans tous les sens. C’est ça qui est fou ! Ça m’inspirait beaucoup. J’ose croire qu’on a réussi à atteindre ce genre de cohésion là sur Sprint ! »

En studio, Thierry Larose a regroupé ses musiciens habituels (Lou-Adriane Cassidy, Sam Beaulé, Alexandre Martel et Charles-Antoine Olivier). Parce que tout ce beau monde était occupé par différentes tournées, les séances se sont déroulées rondement.

« Cette fois-ci, c’était plus spontané et axé sur la performance. Il y a beaucoup de chansons qui ont été enregistrées en une seule prise et sans métronome. J’ai un bon groupe et c’était cool de capturer en studio la chimie qu’on a développée avec les spectacles. »

Spectacles en France

Thierry et ses musiciens partiront sur la route au cours des prochains mois, avec une tournée qui les amènera un peu partout au Québec, mais aussi en Europe.

« La France, c’est nouveau pour moi, dit Thierry. Ça m’est un peu tombé dessus. Je suis allé à Saint-Malo l’an dernier. Mais là, ce seront de grosses affaires. J’ai hâte de voir comment ça va se passer. »

Quand on lui demande comment il voit les prochaines années, Thierry Larose répond ne pas avoir de rêves de grandeur.

« Je veux juste que ça dure. Je n’ai pas d’autre hobby dans la vie que la musique. Si je peux continuer à en faire, je serai bien heureux. »

Le nouvel album de Thierry Larose, Sprint, est sur le marché. Il sera en spectacle le 13 juin, au Club Soda de Montréal, dans le cadre des Francos. facebook.com/allotiri