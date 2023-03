Le Sentier des cimes, un panorama unique près de Mont-Tremblant

Étant allé au Sentier des cimes à Mont-Blanc l’été dernier, j’avais envie de voir à quoi ressemble le coup d’œil à cette période-ci de l’année.

Au belvédère, à 40 mètres de hauteur, c’est tout aussi spectaculaire qu’en été. La vue porte loin sur les montagnes.

La passerelle

Photo fournie par EAK

S’étirant sur 730 mètres, la passerelle mène à la tour coiffée du belvédère. Le trajet se fait plutôt aisément, même avec une poussette ou en fauteuil roulant avec assistance.

Près du point de départ, une halte s’impose à la mangeoire d’oiseaux. Même si mésanges et sittelles y vont, elles n’hésitent pas à prendre des graines de tournesol dans nos mains, pour la plus grande joie des enfants et de pas mal tout le monde.

Photo fournie par EAK

La tour

Après 20 minutes de marche ou un peu plus, on atteint la tour formée par une passerelle en spirale aboutissant au belvédère. Là-haut apparaît un magnifique panorama de 360 degrés.

Sur la rampe, des flèches identifient les montagnes devant nous : le mont Blanc (2 km), la montagne Noire (22 km), le mont Kaaikop (28 km).

Au centre du belvédère est érigé un filet géant sur lequel on peut marcher, en regardant le vide sous nos pieds. Certains n’osent pas. D’autres, plus enthousiastes, relèvent le défi et se prennent en photo.

Boutique et resto

Donnant sur la passerelle, une boutique met en vente plusieurs produits artisanaux d’ici, comme des chandelles à odeur de forêt. Mon coup de cœur : les oiseaux Audubon en peluche, reproduisant avec un simple toucher le chant de l’espèce.

Au rez-de-chaussée se trouve le resto Chez Émile, un casse-croûte gourmet. Avant ma randonnée, j’ai pris une soupe à la courge avec une tartine noix et fromage de chèvre. C’était bon.

Comme dessert, avec un thé du Labrador, j’ai opté pour un carré aux dattes et argousiers, l’ajout de ce fruit sauvage apportant une touche acidulée.

Avis aux irréductibles : le resto sert aussi de la poutine.

SENTIER DES CIMES LAURENTIDES

Longueur totale du sentier : 1350 mètres

1350 mètres Hauteur : 40 mètres

40 mètres Jeu-questionnaire de randonnée et jeux d’énigmes pour tous

Sur le même site : Gourmet sauvage (produits forestiers)

Gourmet sauvage (produits forestiers) Tarifs (stationnement en sus) : 29 $ par adulte, 19 $ pour les 6 à 17 ans

29 $ par adulte, 19 $ pour les 6 à 17 ans sentierdescimes.ca

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.