Legault et Fitzgibbon: pour le meilleur et pour le pire

Il y a cinq ans, François Legault a convaincu Pierre Fitzgibbon de faire le saut en politique. Le diplômé du Harvard Business School et vedette du monde des affaires québécois devait faire partie de l’équipe économique de rêve que promettait le chef de la CAQ.

Au fil des mois, le ministre n’a jamais déçu son patron, que ce soit par rapport à sa compétence ou à son ardeur au travail. Mais il s’est avéré un cas compliqué qui allait attirer son lot de controverses et de critiques.

Devenu premier ministre, François Legault a vite compris que s’il voulait garder Fitz dans l’équipe, il y aurait un prix à payer. Legault a compris que sa relation avec le ministre de l’Économie allait devoir respecter le principe fondateur d’un mariage : pour le meilleur et pour le pire.

Pour le meilleur

On caricature parfois Pierre Fitzgibbon en raison de son amour des deals. La vérité, c’est qu’il est à la fois hautement expérimenté et naturellement talentueux en la matière. Il a passé sa vie à boucler des transactions. Souvent des bonnes.

Il a passé sa vie à réaliser des montages financiers complexes pour assurer le financement des transactions ou permettre la croissance d’entreprises. D’ailleurs, dans un grand nombre de cas, il a fait des deals dans lesquels il n’était pas seulement un professionnel consultant. Son propre argent était en jeu !

C’est une excellente chose d’avoir un ministre qui a lui-même mis son argent à risque dans des projets concrets. Il y a trop de politiciens qui ont jonglé avec des fonds publics et joué avec la vie et la mort des entreprises sans avoir le moindre vécu d’entrepreneur. Avoir goûté soi-même au risque lié à l’investissement procure une conscience et un respect envers les autres entrepreneurs.

Je garde en tête le dossier de la Formule 1. Alors que Montréal et le gouvernement du Québec semblaient acculés au pied du mur, le ministre Fitzgibbon a réussi à négocier une entente prolongée, à un coût raisonnable. Ce jour-là, il valait mieux avoir Fitz assis à la table avec les bonzes de la F1.

Dans le monde des affaires, personne ne l’intimide, personne ne l’impressionne. Lorsqu’il se présente à Davos et rencontre des PDG de compagnies pour leur proposer d’investir au Québec, nous pouvons avoir l’esprit tranquille. L’approche est solide, professionnelle et convaincante. François Legault le laisse aller en pleine confiance dans ce genre de circonstances.

Et pour le pire...

Pierre Fitzgibbon n’a pas besoin de la politique pour vivre. Il perd de l’argent en politique. Lorsqu’il se place dans l’eau chaude, François Legault ne peut pas le gronder en le menaçant de lui enlever son poste.

La Commissaire à l’éthique, les critiques de l’opposition, les apparences de conflit d’intérêts, il s’en fout. À son âge, vous croyez qu’il va changer ?

Peut-on survivre longtemps en politique avec une telle attitude désinvolte ? J’ai jadis dit publiquement qu’il ne finirait pas son premier mandat... Il m’a déjà fait mentir.