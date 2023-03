Les ados qui ont un boulot, faut faire vos déclarations d’impôt

Qu’il s’agisse d’un emploi d’été ou d’un poste à temps partiel toute l’année, de nombreux jeunes sont sur le marché du travail. Et avec la pénurie de main-d’œuvre, ils sont même très courtisés par les employeurs.

Devraient-ils faire leur déclaration de revenus même s’ils n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité ?

La réponse est oui et voici pourquoi.

Prendre de bonnes habitudes

Guillaume Roux, chef de marché, planification financière, chez BMO Groupe financier, souligne que les jeunes qui travaillent devraient faire leur déclaration chaque année, même avant l’âge de 18 ans.

« Ce faisant, on s’accoutume à faire sa déclaration et on prend de bonnes habitudes. De plus, cela permet aussi d’améliorer sa littératie financière, un élément important pour prendre des décisions financières éclairées, et ce, toute sa vie durant », dit-il.

Mais ce n’est pas tout, car si certains employeurs ne font pas de prélèvements à la source sur la paie de leurs jeunes employés, d’autres en revanche retiennent des montants.

« En faisant sa déclaration, le jeune pourrait donc récupérer certaines sommes », mentionne Guillaume Roux.

Autre aspect à ne pas négliger : bien que les revenus ne soient généralement pas substantiels à un jeune âge, il n’en reste pas moins que cela permet d’accumuler des espaces de cotisation dans ses REER. Mais pour cela, il faut produire sa déclaration de revenus.

Philippe Gagné, CPA, fiscaliste et planificateur financier, conseiller en planification du patrimoine chez BMO Gestion privée, précise que contrairement au Compte d’épargne libre d’impôt (CELI), il n’y a pas d’âge minimal pour cotiser à un REER.

« Le REER a toutefois son propre plafond de cotisation, qui est basé en partie sur un pourcentage du revenu gagné durant l’année précédente. Ce revenu gagné est principalement composé de revenus d’emploi, de revenus d’entreprise et de revenus de location », indique-t-il. Autrement dit, un mineur peut donc accumuler des droits de cotisation REER s’il a un emploi ou un revenu d’entreprise, ou même un revenu net de location.

Bon à savoir

De façon générale, un jeune âgé de plus de 18 ans devrait-il faire sa déclaration personnelle s’il n’a pas occupé d’emploi ? Oui, affirme Philippe Gagné.

« Il a intérêt à produire sa déclaration de revenus personnelle de 2022, car il pourrait avoir droit au crédit de TPS au fédéral et au crédit de solidarité au provincial », dit-il. Des sommes que l’on sera bien content de percevoir tout au long de l’année !

Le fiscaliste ajoute que toute personne qui aura 19 ans avant le 1er avril 2022, qui est donc née avant le 1er avril 2005, aurait avantage à produire sa déclaration de revenus de 2022.

En revanche, les parents d’un enfant mineur qui a travaillé doivent savoir que le montant pour personne à charge admissible qu’ils peuvent réclamer est réduit du revenu net gagné par la personne à charge, à raison d’un dollar pour chaque dollar gagné.

Cela signifie que dès le premier dollar de revenu net gagné par un enfant mineur, le montant pour personne à charge sera réduit d’autant.

Conseils

Si la situation fiscale de votre enfant est simple et qu’il a gagné un revenu modeste, il pourrait faire remplir sa déclaration de revenus dans un comptoir d’impôts gratuits. Pour savoir où en trouver un, consultez ce site : canada.ca/fr/agencerevenu/campagnes/aide-gratuite pour-vos-impots.html

Certains logiciels de préparation d’impôt offrent aussi ce service gratuitement aux étudiants.

Il est préférable de s’inscrire au dépôt direct pour être sûr de ne manquer aucun versement (remboursement d’impôt, crédits, etc.) de la part des deux ordres de gouvernement.

Pour l’Agence du revenu du Canada : canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenucanada-arc/depot-direct.html

Pour Revenu Québec : revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/depot-direct/