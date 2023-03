Les banques «profitent de la détresse des consommateurs»

Non seulement les Québécois ont de plus en plus de dettes sur leurs cartes de crédit, mais les taux d’intérêt déjà élevés de ces cartes ont récemment augmenté dans les banques d’ici.

À la Banque Laurentienne, le taux est passé de 19,99 % à 20,99 % le 13 février. La hausse précédente avait eu lieu en 2012.

Au sein de l’autre banque québécoise, la Nationale, le taux est à 20,99 % depuis 2019.

« Ils profitent de la détresse des consommateurs », lance Sophie Roussin, analyste en matière de finances personnelles et d’endettement à l’Union des consommateurs.

Desjardins est la seule institution financière québécoise qui, pour l’instant, maintient ses taux d’intérêt sur les achats à 19,90 %.

Ailleurs au Canada, toutes les grandes banques affichent un taux de 20,99 %, sauf la Banque Royale, qui vient d’annoncer qu’elle passera à ce taux en avril.

Mme Roussin constate qu’avec l’inflation, les gens sont à la recherche d’argent. Elle déplore que les institutions financières n’offrent plus de petits prêts de 500 $ ou 1000 $ « depuis longtemps » et que les consommateurs n’aient que peu de choix.

« À moins d’avoir un excellent dossier de crédit et d’avoir accès à une marge de crédit hypothécaire qui offre un taux d’intérêt plus faible, les gens utilisent leur carte de crédit », observe la spécialiste de l’endettement.

Pire chez les faibles revenus

La tendance se confirme. L’agence Équifax indiquait jeudi que l’utilisation des cartes de crédit prend de l’ampleur au Québec, notamment chez les gens à faibles revenus et chez les jeunes.

« Avec la hausse du coût de la vie, ce segment de la population n’a pas de marge de manœuvre », observe l’analyste Jean-Philippe Saumure.

On compte maintenant 1 220 000 Québécois qui traînent un solde de mois en mois, pour une moyenne de 5803 $, une hausse de 5,5 % par rapport à 2021.

Avec les nouveaux taux d’intérêt des cartes de crédit à 20,99 % au lieu de 19,99 %, cela représente un paiement additionnel de 58,03 $ par année.

Les taux étaient déjà très élevés, note Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire chez Option consommateurs.

« Ce n’est pas énorme, 60 $ par année, mais c’est un élément de plus à payer parmi tant d’autres, comme le logement ou le panier d’épicerie », dit-elle.

Jamais de baisse

Elle s’offusque surtout de constater que pendant toutes ces années où le taux directeur était historiquement bas, les taux d’intérêt des cartes de crédit n’ont pas baissé, contrairement aux taux hypothécaires ou à ceux des marges de crédit.

« C’est dommage que ce soit à sens unique. Les banques profitent de la hausse du taux directeur pour augmenter celui des cartes de crédit, mais elles n’ont pas fait l’inverse », observe-t-elle.

Taux d’intérêt sur les achats par carte de crédit au Québec

Capital One : 19,80 %

Desjardins : 19,90 %

Banque Nationale : 20,99 %

Banque Laurentienne : 20,99 %

Banque Royale : 20,99 % (dès avril)

(dès avril) MBNA : 20,99 %

Scotia : 20,99 %

TD : 20,99 %

CIBC : 20,99 %