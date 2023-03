L’investisseur futé: des fonds tout-terrain à petit prix qui sont parfaits pour les investisseurs autonomes

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent en Bourse.

Vous voulez vous séparer de votre conseiller financier, mais plonger seul vous fait peur ? Des fonds tout-en-un à petit prix, ça vous dirait ?

C’est ce qu’a fait Mathieu Lemaire Lafond il y a quelques mois.

« J’ai décidé de quitter mon conseiller financier pour me diriger vers l’investissement autonome », dit-il.

Mettre le holà aux frais

Mathieu Lemaire Lafond en avait marre des frais qui s’accumulaient : ceux du conseiller, puis ceux des fonds communs dans lesquels il investissait.

« Ça faisait un total assez considérable quand je me suis amusé à le calculer, relate-t-il. Plus de 2 % de la valeur de mes actifs, chaque année. Ça fait mal de réaliser ça. »

L’investisseur aujourd’hui âgé de 42 ans a fait ses devoirs, notamment en consultant le site Canadian Couch Potato, spécialisé dans les fonds négociés en Bourse (FNB).

Quand il a fait le saut, il a placé environ la moitié de son portefeuille de plus de 500 000 dollars dans le FNB de croissance de Vanguard (VGRO), composé à 80 % d’actions et à 20 % d’obligations.

« J’ai vraiment l’impression d’être en contrôle », souligne Mathieu Lafond. Je peux investir quand je veux. »

VGRO est un FNB de répartition d’actifs, c’est-à-dire qu’il se rééquilibre constamment, tant pour les catégories de titres (actions et obligations) que pour l’exposition géographique (Canada, États-Unis, autres pays développés, pays émergents).

Relativement nouveaux, ces FNB sont de véritables condensés de l’économie mondiale. VGRO investit dans d’autres FNB qui sont exposés à plus de 13 000 titres d’entreprises et de gouvernements. Certains regroupent plus de 20 000 titres... Il suffit d’y investir régulièrement, quelle que soit l’allure du marché, et le tour est joué !

Et combien tout cela coûte-t-il ? Environ 0,24 % de ce que vous y investissez. C’est deux fois plus qu’un FNB indiciel classique. Mais c’est huit fois moins que le fonds commun de placement le plus populaire au Canada, Portefeuille équilibré sélect RBC, dont l’actif sous gestion frise les 50 milliards de dollars et dont les frais atteignent 1,95 %.

Certes, ce dernier est un fonds géré activement par des professionnels qui tentent, chaque année, de surpasser les indices boursiers.

Mais, cela n’émeut pas Mathieu Lemaire Lafond.

« Je ne crois plus que quelqu’un va réussir à battre le marché, confie-t-il. Je vais me coller dessus. »

Performance plus qu’honorable

Plusieurs études ont effectivement montré que sur une longue période, bien peu de gestionnaires réussissent à procurer de meilleurs rendements que les indices.

Comment se compare le Portefeuille équilibré sélect RBC à 1,95 % de frais au FNB iShares équivalent, le Core Balanced Portfolio (XBAL) à 0,2 % de frais ? Sur 10 ans, le RBC gagne la palme avec un rendement annuel moyen de 5,6 %, contre 4,9 % pour XBAL.

Mais sur 5 ans, c’est ce dernier qui a le dessus avec 5,3 % par année contre 3,7 % pour le RBC (tous les rendements sont calculés après les frais).

La firme américaine Vanguard domine largement le segment des fonds négociés en Bourse à répartition d’actifs, ses produits comptant pour les deux tiers des quelque 14 milliards de dollars investis dans ces fonds au Canada, selon le Globe and Mail. Il s’agit d’un segment encore marginal : il ne représente que 4,4 % de la totalité des actifs détenus dans des FNB.

BMO, TD, Horizons, Invesco, Mackenzie, Fidelity et Franklin Templeton offrent également des FNB tout-en-un. TD se démarque en y intégrant à la fois des FNB à gestion indicielle et des FNB à gestion active (frais de 0,25 %). De son côté, Fidelity a saupoudré un peu de cryptoactifs dans les siens (frais de 0,34 % et plus).

Pour terminer, résumons les principaux styles de fonds négociés en Bourse de répartition d’actifs :

Conservateur (40 % actions, 60 % obligations)

Équilibré (60 % actions, 40 % obligations)

Croissance (80 % actions, 20 % obligations)

Actions (100 % actions)

