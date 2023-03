Madame Chasse-Taches: du frigidaire... au réfrigérateur

Dès 1856, Charles Tellier, que l’on nomme le Père du froid, invente différentes armoires pour conserver à froid les aliments. Mais c’est en 1919 qu’on verra apparaître la marque Frigidaire et c’est à l’usine de Dayton, aux États-Unis, qu’apparaît le premier frigidaire. La marque populaire est devenue ensuite un nom commun, dans le langage populaire, pour désigner cet appareil ménager.

Un entretien simplifié

Préservez la propreté des bacs à légumes tout en éliminant le taux d’humidité en recouvrant le fond avec quelques feuilles de papier essuie-tout que vous devrez changer régulièrement.

Pour nettoyer l’intérieur du frigo, utilisez une eau tiède, car l’eau chaude peut endommager les composantes en plastique ou en verre. Ajoutez à l’eau du lavage une poignée de bicarbonate de soude (3 c. à soupe par litre d’eau) ou utilisez une eau savonneuse (savon à vaisselle doux). Évitez toutes les poudres abrasives et les nettoyants tout usage contenant de l’alcool et de l’ammoniaque. Ils pourraient assécher et endommager le revêtement intérieur.

Après le nettoyage, essuyez les tablettes avec un linge bien sec avant d’y ranger à nouveau les pots et aliments.

Une éponge et une eau savonneuse nettoient bien les surfaces extérieures du réfrigérateur. Par contre, quelques appareils en inox peuvent demander plus de soins. Nombreux sont les restaurateurs qui donnent un coup de chiffon imbibé d’eau Perrier citronnée pour enlever les traces de doigts et pour nettoyer leurs appareils à la fin de la journée. Donc une eau pétillante additionnée de quelques gouttes de jus de citron ou de lime devient un excellent nettoyant.

Utilisez une brosse à dents pour nettoyer minutieusement les joints et les bourrelets en caoutchouc qui assurent l’étanchéité du réfrigérateur.

Éliminez les odeurs tenaces

Du bicarbonate de soude ou quelques briquettes de charbon de bois placés dans le bas du réfrigérateur pourront chasser une odeur persistante. Des tranches de citron déposées dans un petit bol de vinaigre blanc rangé au fond du frigo désodoriseront l’appareil. Un verre de lait, un verre de vinaigre blanc ou quelques grains à café absor-bent aussi les odeurs des aliments trop odorants.