Météo: un printemps qui se fait de plus en plus ressentir

De plus en plus de signes nous indiquent qu’on entre tranquillement vers la saison printanière, et la météo de la fin de semaine n’est qu’une preuve de plus.

La majorité des Québécois verront une alternance soleil-nuage, samedi, notamment dans le centre et l’ouest de la province, c’est-à-dire Montréal et ses régions limitrophes. L’Outaouais, cependant, verra un peu plus de nuages que les autres régions, tandis que quelques flocons de neige tomberont en Abitibi-Témiscamingue. Cette région du nord-ouest devrait être l’une des plus froides, avec un refroidissement éolien atteignant les –20.

Si les nuages se feront un peu plus ressentir en Estrie et dans le sud des Chaudière-Appalaches, les autres régions du Centre-du-Québec, incluant la Mauricie, la Capitale-Nationale et le Saguenay – Lac-Saint-Jean verront pour leur part également un mélange de soleil et de nuages sur l’ensemble de la journée.

On constate le même phénomène partout dans l’est de la province. En revanche, les Gaspésiens et les Madelinots auront quant à eux droit à plus de soleil et un mercure plus haut, particulièrement début de journée. Idem pour la région de la Côte-Nord.

Enfin, le Grand Nord verra pour sa part un peu moins de soleil. Des nuages sont prévus à Fermont et à Schefferville, avec une faible neige qui devrait tomber dans cette dernière.