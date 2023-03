NFL: 25 cibles à l’attaque

Le marché des joueurs autonomes dans la NFL se met en branle mercredi, mais dès lundi, les équipes seront libres d’entamer les négociations avec les joueurs convoités. La frénésie habituelle sera au rendez-vous et nous vous proposons 50 noms à surveiller dans cette période rocambolesque des emplettes annuelles. Aujourd’hui, 25 joueurs à l’attaque et lundi, 25 autres en défense.

1. ORLANDO BROWN JR.

Bloqueur | Chiefs | 26 ans

Photo d'archives, AFP

Le bloqueur à gauche des Chiefs est dans une impasse contractuelle depuis l’an dernier. Les deux clans n’arrivent pas à s’entendre à long terme. Il est le meilleur joueur de ligne offensive disponible sur le marché et les Chiefs ne peuvent pas vraiment se priver de ses services. Après un début de saison difficile, il a excellé en deuxième moitié de parcours en protégeant très bien Patrick Mahomes. Son contrat sera encore plus gigantesque que sa stature.

2. MIKE MCGLINCHEY

Bloqueur | 49ers | 28 ans

Après avoir été sélectionné neuvième au total lors du repêchage de 2018, Mike McGlinchey n’a peut-être pas entièrement répondu aux attentes pour un choix aussi élevé. Il n’en demeure pas moins qu’il est généralement très fiable, même s’il ne s’est pas établi comme un joueur dominant. Ses qualités athlétiques en font un excellent bloqueur lorsqu’il est appelé à se déplacer sur le jeu au sol.

3. JAWAAN TAYLOR

Bloqueur | Jaguars | 25 ans

Voilà un bloqueur qui risque de décrocher un énorme contrat parce qu’il a excellé cette saison en protection de passe. Selon Pro Football Focus, il a concédé de la pression sur seulement 2,5 % de ses jeux. Il y a de quoi faire saliver bien des équipes avec un tel rendement. Cependant, Taylor, à l’inverse, paraît très mal sur le jeu au sol. L’équipe qui sera entichée de lui devra avant tout miser sur le jeu aérien.

4. JIMMY GAROPPOLO

Quart-arrière | 49ers | 31 ans

Après toute l’incertitude de l’an dernier, Jimmy G n’avait finalement pas été échangé et était revenu à San Francisco comme réserviste. Il a ensuite retrouvé son rôle de partant, avant de se blesser, ce qui devient récurrent dans son cas. En santé, il demeure un vétéran fiable qui a gagné sa large part de matchs. Pour tirer une équipe, c’est non. Pour être efficace dans un rôle secondaire, c’est une belle option.

5. JAKOBI MEYERS

Receveur espacé | Patriots | 26 ans

Photo d'archives, AFP

Jakobi Meyers est possiblement le receveur le plus intéressant sur le marché... ce qui témoigne de la grande faiblesse du groupe cette année ! Qu’on se comprenne bien, Meyers n’est pas mauvais, mais avec 804 verges et six touchés, il vient de connaître sa saison la plus productive. On ne parle pas ici de statistiques dignes de l’élite. Reste qu’il n’a que 26 ans et qu’au sein d’une attaque où il ne serait pas la principale option, pourquoi pas ?

6. JUJU SMITH-SCHUSTER

Receveur espacé | Chiefs | 26 ans

Photo d'archives, AFP

Depuis sa brillante saison avec les Steelers en 2018, Smith-Schuster n’allait nulle part. Le changement d’air à Kansas City lui a fait le plus grand bien. Ça aide de travailler avec Patrick Mahomes et ses statistiques l’ont démontré, avec 78 passes captées pour 933 verges. Les Chiefs, qui ont remodelé leur groupe de receveurs la saison dernière, auraient intérêt à le garder sauf si Smith-Schuster veut profiter de sa résurgence pour faire sauter la banque.

7. MILES SANDERS

Porteur de ballon | Eagles | 25 ans

Avec 1269 verges au sol et 11 touchés, Miles Sanders a connu des sommets personnels la saison dernière. Les Eagles n’auront possiblement pas le luxe de ramener leur porteur numéro un. Il faut dire que bien des demis offensifs auraient bien paru derrière la ligne offensive dominante des Eagles, sans parler du fait que le quart Jalen Hurts commande une tonne d’attention. Sanders n’a capté que 20 passes la saison dernière.

8. BEN POWERS

Garde | Ravens | 26 ans

Photo d'archives, AFP

Les gardes qui sont disponibles sur le marché sont plutôt bien, sans toutefois être perçus comme des joueurs à tout casser. Ben Powers est du lot. Il vient de connaître sa meilleure saison en protection, mais on s’attendrait à un peu mieux d’un monstre de 338 livres sur le jeu au sol. Il peut quand même fortifier l’intérieur d’une ligne offensive pour bien des équipes présentant des lacunes à ce chapitre.

9. ISAAC SEUMALO

Garde | Eagles | 29 ans

Photo d'archives, AFP

En 2020 et 2021, Isaac Seumalo a connu sa part de moments difficiles avec les blessures. Il a bien rebondi la saison dernière, comme tout le monde d’ailleurs sur la ligne des Eagles. Ces derniers ont repêché Cam Jurgens en deuxième ronde du repêchage l’an dernier et il peut évoluer comme centre ou garde, ce qui pourrait inciter l’équipe à laisser filer Seumalo.

10. DALTON SCHULTZ

Ailier rapproché | Cowboys | 27 ans

Il n’y a pas de meilleur ailier rapproché disponible sur le marché. L’absence prolongée du quart-arrière Dak Prescott l’a fait mal paraître en début de saison, mais dès le retour du pivot, Schultz a été très efficace. Il en est maintenant à trois saisons de suite avec au moins 55 passes captées et il ne faut pas négliger qu’il est aussi un bloqueur efficace sur le jeu au sol.

11. ODELL BECKHAM JR.

Receveur espacé | Agent libre | 30 ans

Photo d'archives, AFP

Le controversé receveur s’est remis toute la saison de sa blessure au genou, subie au Super Bowl 56, lorsqu’il s’alignait avec les Rams. Il est prêt à revenir au jeu. À 30 ans, ses meilleures années sont derrière lui, mais il peut encore clairement aider une équipe aspirant aux grands honneurs. Malgré son âge, son talent est indéniable. À la fin de son séjour avec les Rams, il semblait dominant.

12. KALEB MCGARY

Bloqueur | Falcons | 27 ans

Photo d'archives, AFP

Dans le cas de Kaleb McGary, c’est directement l’inverse d’un autre bloqueur disponible, Jawaan Taylor. C’est-à-dire que McGary excelle sur le jeu au sol et est plutôt ordinaire en protection de passe. La saison dernière, il a donc rendu de fiers services aux Falcons, qui ont misé à outrance sur la course. À 27 ans, s’il peut continuer de progresser en protection de passe, il peut devenir un joueur clé.

13. NATE DAVIS

Garde | Titans | 26 ans

La ligne offensive des Titans a été atroce la saison dernière, mais le garde Nate Davis a été un rare rayon de soleil. Déjà très solide sur le jeu au sol, il s’est aussi amélioré en protection de passe. Les Titans auraient évidemment tout intérêt à le ramener, lui qui n’a seulement que 26 ans. Là où Davis a perdu des points, c’est qu’il n’est parvenu à disputer qu’une seule saison complète. Il a raté cinq matchs la saison dernière.

14. ALLEN LAZARD

Receveur espacé | Packers | 27 ans

Allen Lazard n’est pas le receveur le plus explosif (avec une moyenne honnête de 13,1 verges par réception la saison dernière), mais il a été le vétéran le plus fiable chez les Packers avec 60 réceptions pour 788 verges et six touchés. Les Packers ont repêché deux jeunes ailiers espacés l’an dernier et voudront sans doute miser sur leur développement. Dans ce contexte, Lazard risque d’aller voir ailleurs.

15. MIKE GESICKI

Ailier rapproché | Dolphins | 27 ans

Après avoir explosé en 2021 avec 73 passes captées pour 780 verges, Mike Gesicki n’a jamais été dans les plans du nouvel entraîneur-chef Mike McDaniel la saison dernière. Ses aptitudes très limitées comme bloqueur ont constitué un malheureux mariage avec la nouvelle philosophie offensive. Ailleurs, utilisé comme ailier rapproché, mais détaché de la ligne de mêlée, Gesicki peut produire de bons chiffres offensivement.

16. ETHAN POCIC

Centre | Browns | 27 ans

Ethan Pocic est le meilleur centre disponible. Il a connu une bonne saison à Cleveland, où les joueurs de ligne offensive sont souvent à leur meilleur. Il a raté trois matchs la saison dernière en raison d’une blessure au genou et il n’est pas parvenu à demeurer sur le terrain pour une saison complète depuis son année recrue, en 2017. Pocic demeure un joueur polyvalent en protection de passe et sur le jeu au sol.

17. DARIUS SLAYTON

Receveur espacé | Giants | 26 ans

Slayton représente un cas intrigant parmi les receveurs disponibles. Il n’a jamais capté plus de 50 passes dans une saison. Depuis sa prometteuse saison recrue de huit touchés en 2019, il n’en a ajouté que sept lors des trois dernières campagnes. Toutefois, le jeu aérien des Giants n’a pas été très productif dans les dernières années et, malgré tout, Slayton montre une moyenne de 15 verges par réception.

18. ISAIAH WYNN

Bloqueur | Patriots | 26 ans

Isaiah Wynn est loin d’être vilain quand il joue, mais c’est justement là le problème. Il a raté trop de matchs au fil des ans. Le talent est quand même là et il peut évoluer des deux côtés de la ligne offensive comme bloqueur. Puisqu’il est encore dans la mi-vingtaine, on peut présumer qu’il sera convoité. Fait intrigant, cependant, il ne semblait plus dans les bonnes grâces de Bill Belichick avant sa plus récente blessure.

19. HAYDEN HURST

Ailier rapproché | Bengals | 29 ans

Photo d'archives, AFP

Si on oublie le fait que Hurst n’a pas répondu aux attentes quant à son statut de choix de premier tour en 2018, il demeure tout de même un bon joueur. La saison dernière avec les Bengals, il a capté 52 passes pour 414 verges. Sans être l’élément central de l’attaque, il peut être un bon complément. Les Bengals devraient être en mesure de le ramener à bord à coût raisonnable.

20. DJ CHARK

Receveur espacé | Lions | 26 ans

L’intérêt dans le cas d’un receveur comme DJ Chark, c’est qu’il est un véritable marchand de vitesse. Il n’a jamais su répéter sa production de 2019, quand il avait franchi la barre des 1000 verges à sa deuxième saison. L’an passé, il a raté six matchs, mais a quand même amassé 502 verges. C’est surtout sa moyenne astronomique de 16,7 verges par réception qui le rendra très attrayant. Il demeure toutefois un joueur fragile.

5 autres noms intrigants

Sans forcément parler des cinq autres meilleurs joueurs disponibles, voici cinq autres joueurs à l’attaque qui pourraient retenir l’attention

DAMIEN HARRIS

Porteur de ballon | Patriots | 26 ans

Les blessures ont saboté sa dernière saison, mais il ne faut pas oublier qu’en 2021, il a inscrit 15 touchés en plus d’amasser 929 verges au sol.

MICHAEL THOMAS

Receveur espacé | Saints | 29 ans

Techniquement, il n’est pas encore libre, mais ça ne saurait tarder. Le receveur a brillé avec les Saints jusqu’en 2019. Depuis, il n’a joué que 10 matchs en trois ans.

JERICK MCKINNON

Porteur de ballon | Chiefs | 30 ans

Il n’est pas le porteur le plus prolifique au sol, mais ses 56 réceptions la saison dernière avec les Chiefs démontrent son utilité. Il a inscrit neuf touchés sur des réceptions.

DEVIN SINGLETARY

Porteur de ballon | Bills | 25 ans

Il a encore du millage à revendre, mais n’a jamais su s’imposer comme un véritable roc dans le champ arrière des Bills. Dans un comité, il peut contribuer.

DONOVAN SMITH

Bloqueur | Buccaneers | 29 ans

Le bloqueur des Bucs a raté quatre matchs la saison dernière, mais sinon, il a été aussi productif que durable le reste de sa carrière. Il est solide en protection de passe.