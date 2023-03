Peintures sur mesure

Lorsqu’on se rend en boutique, on ne trouve pas toujours les teintes de leurre qui nous inspirent vraiment confiance et qui nous font vibrer.

Le même genre de problème ou de déception peut survenir quand on regarde certaines offrandes qui dorment dans le fin fond de notre coffre à pêche. Quelques-unes ont peut-être des couleurs démodées ou moins inspirantes, leur fini peut avoir été altéré ou endommagé, etc.

Bref, on les trouve peu invitantes et elles passent plus de temps à plat dans le compartiment de rangement qu’au bout de notre canne à pêche.

Le Beaver Club

Benoît Daneau a toujours œuvré dans le monde de la créativité. Cet homme de 62 ans a été cuisinier au Beaver Club du Fairmont Reine Elizabeth pendant 38 ans où il a pu développer et mettre en valeur une foule de plats gastronomiques.

Ses préparations culinaires ne devaient pas être juste bonnes au goût, elles devaient épater la galerie et séduire visuellement les 2200 membres.

Nouvelle orientation

Grandement inspiré par sa passion pour la pêche et par les tournois, il prend sa retraite en 2018, à l’âge de 57 ans. Autant tripait-il à fond l’été qu’il se morfondait tout au long de l’hiver.

Pour occuper ses soirées et ses week-ends, il a trouvé un moyen d’amalgamer sa créativité de chef au niveau des détails et de la présentation à celui d’un artisan multidisciplinaire dans le domaine des leurres.

Après avoir consulté une foule de sites et de bandes vidéo, cet autodidacte s’est lancé à l’aventure. Il a alors fait l’acquisition d’un compresseur à peinture, d’un aérographe communément appelé airbrush avec système de ventilation, des produits de recouvrement, d’un séchoir rotatif, de pochoirs, de ligatures et des divers accessoires de finition.

Très habile en photos, il partage ses premières réalisations sur les réseaux sociaux et un engouement quasi instantané s’ensuit. Ne voulant pas en faire une business, il y va à son rythme et son vœu n’est pas de faire de l’argent, mais plutôt de rendre ses amis pêcheurs heureux.

Les adeptes qui font appel à ses services lui apportent des poissons nageurs neufs ou usagers.

Sur demande, il s’occupe même de vos cuillères. Il prend soin de bien cerner les demandes au niveau du design, des motifs, de la disposition, de l’agencement des couleurs, etc. Plus il y a de détails artistiques et de spécificités, plus grande est la joie de Benoît de peaufiner le travail, qui n’en est pas un, comme il le dit si bien.

Les étapes

À moins que vous n’optiez pour un devon vierge et d’origine, en plastique transparent, destiné au bricoleur comme Benoît, ce dernier devra dévêtir votre poisson nageur de tous ses accessoires et sabler sa surface pour en retirer les anciennes teintes. Il réparera au besoin les égratignures causées par l’usure ou par les morsures de prédateurs.

M. Daneau appliquera, par la suite, avec son pistolet pulvérisateur, un apprêt blanc mât, communément appelé primer, qui permettra aux couleurs subséquentes de bien adhérer. Il faut parfois plusieurs couches en alternance pour obtenir l’opacité désirée et éviter la formation de coulisses.

Précision

La couleur de fond sera habituellement dans les teintes variant du blanc au gris et elle sera toujours visible au niveau ventral. Les étapes d’application font en sorte que les multiples coloris se fondent les uns sur les autres afin de créer l’impact visuel souhaité.

Benoît se sert de peinture 100 % acrylique applicable par jets. Il peut ainsi appliquer de fines couches superposées pour élaborer des teintes progressives.

L’utilisation de toutes sortes de pochoirs artisanaux lui permettra de reproduire avec précision des écailles, des nageoires, des branchies, etc.

Afin de donner un look plus intéressant et réaliste, il propose une cinquantaine de modèles d’yeux qu’il moulera dans l’époxy.

Protection

Une fois l’allure finale obtenue, M. Daneau applique une couche protectrice transparente de résine d’époxy.

Pour éviter la formation de coulisses, il installe ses créations dans un carrousel rotatif équipé d’un séchoir où elles séjourneront de 24 à 48 heures. Il ne reste plus qu’à réinstaller les anneaux fendus et les hameçons.

Sur demande, l’artiste garnit le trépied arrière avec des plumes assorties aux couleurs du leurre. Même les ligatures seront agencées.

Pour en savoir plus, visitez la page Facebook Les leurres de pêche personnalisés Ben ou composez le 514 974-5242.