«PKP», un propriétaire acharné

Enfin... Les Alouettes pourront maintenant fonctionner avec les ressources que nécessite toute formation professionnelle pour atteindre les objectifs.

Au cours des dernières années, Mario Cecchini et son groupe ont accompli l’improbable. Avec des moyens limités et surtout avec un propriétaire n’ayant aucun modèle d’affaires, un propriétaire prônant la gestion de l’absence continue.

À écouter Pierre Karl Péladeau lors du point de presse confirmant l’achat des Alouettes, cette concession ne tardera pas à devenir un exemple pour la Ligue canadienne.

Pourquoi ?

Parce qu’il est un acharné. Sa fierté comme Québécois signifie qu’il ne tolérera pas les demi-mesures, il voudra des résultats. Québecor sera dans le giron de l’entreprise, mais dans un rôle de partenaire marketing et, à l’échelle nationale, la position de Québecor, ou si vous préférez dans ce cas-ci Vidéotron, venant d’envahir le territoire de l’Ouest canadien, il est bien évident que cela représente un pas majeur vers une reconnaissance de l’entreprise dans un marché compétitif.

Partenaire

À cet égard, Vidéotron pourrait devenir un partenaire d’affaires, au niveau du marketing, avec certaines équipes de l’Ouest canadien.

N’a-t-il pas révélé que Québecor venait de faire des investissements de près de trois milliards $ dans l’Ouest canadien au niveau de la téléphonie ? Donc, quand on fait une analyse des raisons qui l’ont poussé à s’impliquer dans la Ligue canadienne, PKP désire pour Québecor une présence remarquée dans ce nouveau marché, et la Ligue canadienne est un tremplin intéressant pour atteindre les objectifs.

Il aura aussi l’opportunité de côtoyer quelques propriétaires, également impliqués dans la Ligue nationale de hockey, cela pouvant éventuellement aider la cause de Québecor. Finalement, il tenait à respecter l’engagement de son entreprise dans le sport au Québec.

Jusqu’ici, par le biais de TVA Sports, ses entreprises jouent un rôle important au niveau du hockey du Canadien et de la Ligue nationale, également au niveau du hockey féminin, du hockey de la Ligue junior majeur du Québec avec deux concessions. Le football universitaire a trouvé sa niche à

TVA Sports et les résultats d’écoute sont plus que satisfaisants. Le hockey des Lions de Trois-Rivières a également sa place.

Transaction

Après plusieurs années où l’incertitude appartenait à la gestion quotidienne des Alouettes, les partisans se lassant de la pauvre qualité du spectacle et surtout ne croyant plus à une administration capable de sortir l’équipe du bourbier dans lequel elle était empêtrée, l’image des Alouettes devrait changer rapidement.

Dans le monde de PKP, il n’y a qu’une façon d’atteindre les objectifs de l’entreprise, c’est la compétition. Il carbure aux défis qu’il dépose sur la table de travail de sa garde rapprochée.

Il a fait voir cette détermination qui l’anime comme chef d’entreprise, en soulignant que oui, il y a une compétition avec Bell Media, ajoutant que la compétition est un tonique menant vers l’excellence.

La Ligue canadienne vient de faire l’acquisition d’un propriétaire dynamique. La Ligue canadienne vient de s’enrichir d’une concession qui saura gagner la confiance des partisans et qui donnera plus de lustre au football québécois.

Évaluation modifiée ?

Trois buts au cours des trois derniers matchs. Alex Belzile, à 31 ans, obligera sûrement les décideurs du Canadien à réviser l’évaluation de certains patineurs de l’organisation.

Ils s’attarderont sur l’identité des joueurs contribuant largement à ramener cette culture dont parlent si souvent Jeff Gorton et Kent Hughes.

Quand ce n’est pas Belzile qui soulève les partisans, c’est Rafaël Harvey-Pinard qui s’illustre. Et jeudi soir, même Anthony Richard qui se fait remarquer malgré un temps d’utilisation plutôt limité.

Le Canadien étonne. Malgré sa position au classement et malgré qu’il y avait presque 50 millions $ en engagements financiers à l’infirmerie face aux Rangers (absence de 12 joueurs), le Tricolore a donné la frousse à l’adversaire. À égalité numérique, il a compliqué le boulot des hauts salariés des Rangers... au point d’avoir dominé dans une certaine mesure.

Faut-il croire que Belzile pourrait être un candidat intéressant pour un poste sur le quatrième trio quand s’ébranlera la prochaine saison ? À 31 ans, c’est tard, vous allez dire... mais il n’est jamais trop tard pour un mandat répondant aux attentes de la haute direction. La culture, la fierté d’endosser l’uniforme du Tricolore, ils sont maintenant plus nombreux à ressentir ce sentiment.

Ils sont des patineurs québécois ignorés pendant quelques saisons qui gagnent en confiance au fur et à mesure que l’audition se prolonge.

Brière et l’exemple de St-Louis

Il fallait bien s’y attendre : Chuck Fletcher, qui a fait chou blanc avec les Flyers de Philadelphie, part.

Les propriétaires de l’équipe ont confié à Daniel Brière, populaire auprès des partisans de l’équipe, le mandat de terminer la saison.

Et sa candidature sera sérieusement prise en considération après la saison.

À moins d’une surprise, il sera l’homme tout désigné pour relancer la concession de la Pennsylvanie.

Fin analyste

J’imagine que Daniel a déjà sa petite idée des décisions qu’il prendra si jamais on lui confie les guides de l’équipe. Il a fait ses classes au cours des dernières années, il est intelligent et il est un fin analyste.

Dans sa recherche pour le poste de directeur général du Canadien, Jeff Gorton avait retenu deux noms : Kent Hughes et Brière. Ce dernier avait grandement impressionné les décideurs du Tricolore, ce fut une lutte serrée avec Hughes.

À Philadelphie, pour relancer la concession des Flyers, Brière pourrait-il emprunter le même parcours que celui de Gorton et de Hughes ?

Est-ce que John Tortorella est l’homme tout désigné pour guider l’équipe en respectant un programme de développement concocté par le directeur général ?

Ou encore, Brière devrait-il rechercher un entraîneur dans le style de Martin St-Louis ?