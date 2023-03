Rentre avant la nuit: retrouver sa fille à tout prix

Référence incontournable du suspense psychologique, autrice de best-sellers traduits dans le monde entier, la Britannique Lisa Jewell propose un thriller angoissant à souhait : Rentre avant la nuit. Dans ce jeu de piste bluffant, Lisa Jewell raconte l’histoire d’une jeune maman qui disparaît sans laisser de trace, d’une famille bizarre habitant dans un manoir et d’une mère qui fait l’impossible pour retrouver sa fille. Cauchemars garantis.

Tallulah, une jeune maman de 19 ans, n’est pas rentrée de la soirée où elle avait été invitée. Elle avait confié son fils Noah aux soins de sa mère, Kim, acceptant pour une rare fois une invitation à une fête.

Constatant que sa fille n’est pas de retour, Kim commence à se faire du mauvais sang. Jamais Tallulah n’aurait abandonné son enfant. Si elle n’est pas rentrée, c’est que quelqu’un l’en a empêchée, elle est certaine de cela.

Et il se trouve que la dernière fois que Tallulah a été vue, c’était dans un domaine appelé Les Cendres, situé en bordure de la forêt, tout près. Un domaine inquiétant où habite une famille étrange dont les manières donnent froid dans le dos. Et Tallulah est devenue amie avec Scarlett : fille de riches, fille inquiétante.

Deux ans avant la disparition de Tallulah, Sophie, une femme sportive, s’installe à Maypole House, le prestigieux pensionnat dont son nouveau compagnon vient de devenir directeur.

Dans le jardin de leur cottage anglais, elle découvre une affiche punaisée sur la clôture. C’est écrit : « Creusez ici ». Il ne s’en faut pas plus pour que Sophie s’empare de cette affaire. Et ce qu’elle va découvrir est à faire dresser les cheveux sur la tête.

Les échos du confinement

Lisa Jewell, en entrevue, explique avoir écrit ce livre pendant les longs confinements de la pandémie.

« La claustrophobie, les gens qui sont prisonniers de leur emploi ou empêtrés dans des relations toxiques, le confinement sont des thèmes que je souhaitais explorer, de même que celui de la liberté. Je voulais aussi parler des jeunes, des adolescents qui commencent leur vie, des commencements. »

L’écrivaine, excellente pour décrire la psychologie des personnages, a beaucoup aimé décrire la jeune Scarlett, personnage important du roman qui habite dans le domaine Les Cendres, et qui a un rôle à jouer dans l’histoire de Tallulah.

Dès son apparition dans le roman, on ressent qu’il y a quelque chose qui cloche dans son comportement.

« Les vilains sont toujours les captivants, les plus satisfaisants, et peut-être les plus faciles à écrire. Elle est arrivée de manière inattendue : je savais que Tallulah allait être portée disparue, qu’elle était allée dans cette grande maison dans la campagne pour boire et faire la fête. Je savais que la maison était la propriété d’une famille riche. Mais je ne savais pas comment allait être Scarlett... jusqu’au moment d’écrire la scène de la cafétéria, à l’école. Là, je me suis dit : voilà, je sais maintenant qui elle est. Et elle est dangereuse. »

La vie de Kim

La mère de Tallulah, Kim, est une femme dont la vie part en vrille après la disparition de sa fille. Alors qu’elle pense retrouver un peu de liberté dans sa vie, elle se retrouve avec un bébé aux couches, une fille portée disparue et beaucoup de sources d’angoisse.

Lisa Jewell explique qu’elle s’est projetée dans le personnage de Kim, imaginant le moment où ses filles allaient quitter la maison pour faire leur vie.

Mais elle a poussé la projection plus loin pour le roman.

« Imaginez-vous que vous entrez dans la chambre de votre fille un bon matin et que vous pensez qu’elle dort. Vous réalisez qu’elle n’est pas là... et c’est tout votre univers qui s’écroule. »

♦ Lisa Jewell est britannique.

♦ Elle est considérée comme une référence incontournable du suspense psychologique.

♦ Elle a publié 16 romans aux Éditions Hauteville, parmi lesquels On se reverra, Comme toi, Tous les secrets et Je serai ton ombre (plus de 500 000 exemplaires vendus en France).

♦ Ses romans sont traduits dans le monde entier et figurent au sommet du palmarès du New York Times et du Sunday Times.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Hauteville

« Kim attache Noah dans le siège auto et lui donne l’un de ses livres en tissu. Ryan s’assied à côté de lui sur la banquette arrière, pendant que Kim s’installe au volant et tape l’adresse dans le GPS de son portable.

– Les Cendres, annonce-t-elle en le tapotant sur l’écran. C’est à 1500 mètres d’ici, je me demande pourquoi je n’en avais jamais entendu parler. Elle lance le GPS et sort de l’impasse calme où elle habite depuis ses vingt et un ans. Elle se met à fredonner d’un air distrait. Il ne faudrait pas que Noah ou Ryan devinent l’angoisse qui monte en elle. »