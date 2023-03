Un premier one-man-show pour Jean-Sébastien Girard

À 47 ans, Jean-Sébastien Girard fait le saut en solo avec son tout premier one-man-show, Un garçon pas comme les autres. Et il ne le cache pas : il a le vertige. « Mais c’est un beau vertige », assure-t-il.

Jean-Sébastien Girard le sait très bien : le public ne l’attend peut-être pas sur les planches sans ses complices de La soirée est (encore) jeune.

Son premier réflexe a même été de décliner l’offre de Juste pour rire lorsque l’idée d’un premier one-man-show lui a été présentée.

N’étant, dans ses propres mots, « pas Louis-José Houde », il se voyait mal monter sur scène pour livrer gags et observations sur son quotidien, comme le font tant de ses pairs humoristes. Mais la peur du regret – combinée aux rencontres subséquentes avec la direction de Juste pour rire – a finalement fait basculer son choix.

« Je ne me voyais pas, à 55 ans, raconter que j’ai déjà eu la chance d’avoir mon propre spectacle, mais que je l’ai refusée, laisse-t-il tomber en riant. Finalement, on m’a fait comprendre que c’est bien correct que je ne sois pas Louis-José Houde. On en a déjà un, on n’a pas besoin d’en avoir un deuxième. »

Célébrer sa différence

C’est ainsi que, avant même que la pandémie frappe, le projet Un garçon pas comme les autres a commencé à germer dans l’esprit – et le carnet de travail – de Jean-Sébastien Girard. Le titre, évidemment emprunté à Starmania, s’est rapidement imposé, devenant à la fois le point de chute et le fil conducteur de ce premier one-man-show.

Car Jean-Sébastien Girard a toujours été, tel Ziggy Stardust de l’œuvre de Plamondon, un garçon pas comme les autres. À l’adolescence, alors que ses amis vénéraient Madonna, il préférait aller voir La Poune au Théâtre des variétés.

Il trépignait également d’impatience à l’idée de la « collecte de sang de Télé-Métropole pour y rencontrer Rita Bibeau ou encore Roland Chenail ».

Ces anecdotes, il les raconte aujourd’hui en riant. Mais à l’époque, toutes ses différences creusaient un fossé entre ses camarades de classe et lui, devenant même sources d’intimidation.

Aujourd’hui, Jean-Sébastien Girard se fait un devoir de les célébrer.

« J’ai l’impression d’avoir repris le contrôle de cette histoire-là. Je suis capable de faire rire – et d’en rire moi-même – en plus de gagner ma vie grâce à ça. Et tant mieux si je réussis à faire réfléchir certaines personnes sur ces différences », explique-t-il.

Du même souffle, Jean-Sébastien Girard se fait rassurant : Un garçon pas comme les autres n’est en rien une conférence ni un atelier de croissance personnelle.

« Je ne vais pas dans le mélodrame, je n’essaie pas de sermonner les gens non plus. Je veux faire rire les gens, leur faire passer un bon moment. Et si ça les pousse à réfléchir, à changer leur vision sur telle ou telle chose, eh bien, c’est un bonus ! », conclut-il.

Jean-Sébastien Girard présentera son spectacle Un garçon pas comme les autres mardi et mercredi à l’Olympia de Montréal, puis le 27 mars à la Salle Albert-Rousseau de Québec.