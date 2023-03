Voyager autrement: Nayarit, au cœur des racines mexicaines

Punta Mita, Sayulita et Nuevo Nayarit sont assurément les destinations les plus connues de cet État qu’on surnomme « Le trésor du Pacifique mexicain ». Au-delà des magnifiques plages bordant l’océan se trouvent pourtant des villages pittoresques, tels que Jala, dont la culture, la gastronomie, la nature et l’approche d’un tourisme responsable et local valent le détour.

Les paysages traversés d’agaves bleus, de cactus et de collines dorées donnent le ton. On s’éloigne du littoral pour découvrir les terres de Nayarit, assurément agricoles. Ainsi en est-il de Jala, reconnue pour son incroyable variété de maïs qui se targue aussi de cultiver le plus grand au monde !

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Petite et charmante ville coloniale, Jala est pleine d’authenticité et s’explore à pied. On y découvre son architecture colorée, son zocalo tranquille et son église de la Concepción. Sur sa façade en pierre rose, une sculpture de la Vierge détonne avec ses vêtements préhispaniques et son panache de plumes, rappelant que l’église fut érigée en 1582 dans le but d’évangéliser la population autochtone.

Les vendredis et samedis en soirée, une callejoneada prend place au cœur des rues.

Cette festive parade musicale remet les traditions à l’honneur, avec un défilé de Mojigangas, des marionnettes géantes. C’est d’ailleurs dans l’État de Nayarit qu’on trouve les racines profondes des mariachis, l’âme même de la culture mexicaine.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Les saveurs authentiques

Rien de tel qu’un village agricole pour pousser plus loin dans la gastronomie mexicaine que les ceviches et tacos al pastor. Chez El Itacate, Ruth nous fait découvrir des saveurs exquises avec ses tostadas raspadas alors qu’on s’aiguise les papilles chez Cenaduría Maribel avec le pozole rojo. Cette costaude soupe traditionnelle, composée d’hominy, de poulet ou de porc, de radis, laitue et oignon, prend le nom de la couleur du piment qui la parfume.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Le week-end, arrêt obligé au El Rincon del Campesino à Coapan ! J’ai exploré le Mexique une dizaine de fois et c’est assurément le déjeuner le plus savoureux que j’y ai eu ! Salade de nopales, un cactus abondant dans la région, atole de goyave, une boisson chaude sucrée à base de farine de maïs, chilaquiles, tasajo de bœuf, fèves noires, tortillas à la main, tout était incroyable. Ayant délaissé sa carrière d’architecte, Najely Flores a rallié sa famille dans ce projet qui permet aux producteurs des environs de faire valoir les fruits de leur labeur dans un brunch champêtre.

Pour des sensations fortes, on emprunte ensuite l’étroite route menant au sommet du volcan El Ceboruco. Attention, il n’y a pas de garde-fou et l’ascension en voiture dure 45 minutes ! On peut alors jouir d’un panorama saisissant sur les environs et se rendre à l’intérieur du volcan, dont les fumerolles s’échappant de la chaude terre font foi de son activité.

Repères :