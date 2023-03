6 outils indispensables pour tous les travaux

Le retour du printemps rime avec l’envie de faire tout plein de menus travaux dans la maison et sur le terrain. Mais après avoir passé l’hiver encabané à imaginer tout ce qu’on pourrait entreprendre pour améliorer son chez-soi, on se sent souvent pris au dépourvu : on n’a pas d’outils, on ne sait pas lesquels se procurer, et on sait encore moins combien on doit s’attendre à payer ! Voici donc notre liste des 6 outils indispensables à avoir à la maison pour réaliser tous ses petits travaux.

Les essentiels des essentiels

1 Vis et tournevis (25 $)

On ne va pas très loin sans tournevis ! On vous recommande les tournevis avec plusieurs têtes interchangeables (au minimum carré #6 et #8, croix et plate), cela vous évitera de chercher désespérément le bon tournevis. Et si vous devez acheter des vis, prenez celles à tête carrée #8, ce sont les plus résistantes et les plus faciles à visser et à dévisser, car leur tête ne s’abîme pas avec le temps !

2 Le marteau (20 $)

Pas la peine de mettre 50 $ dans un tel outil, un marteau tout simple, avec un manche en bois, fera très bien l’affaire. On ne va pas vous expliquer comment utiliser la partie principale, mais si vous ne le saviez pas, l’autre côté (le pied-de-biche) est fait pour retirer un clou mal installé !

3 Le ruban à mesurer (20 $)

Clouer et visser, c’est bien, mais clouer et visser au bon endroit, c’est mieux. Prenez-le léger (3 ou 5 mètres de long), en pouces et cm, et attachable à la ceinture. Et vérifiez qu’il se réenroule tout seul, c’est assez pénible à enrouler à la main !

4 La pince à tête plate (20 $)

Un lot de 3 pinces est utile, mais si on ne doit en retenir qu’une, on vous recommande la pince plate, très pratique pour tenir un morceau de métal, de bois ou de plastique, ou pour le déprendre si on l’a planté au mauvais endroit !

Pour les travaux un peu plus gros

Vous vous sentez à l’aise avec ces outils et vous voulez passer aux plus gros projets ? Voici ce qu’il vous faudra pour construire une maison (ou presque...).

5 La perceuse-visseuse (120 $ -150 $)

Photo fournie par Les Affûtés

Pour une vis, le tournevis est parfait, mais quand on doit en visser 20, on sent les crampes au poignet arriver rapidement. Une perceuse-visseuse légère est donc un atout de taille pour bricoler. On vous recommande un modèle léger (puissance 12 V). Ce sera bien plus reposant et bien assez puissant pour tous les usages quotidiens. Et mieux vaut deux batteries pour les alterner si les travaux sont longs. Enfin, pas besoin de visseuse séparée, vous pouvez tout faire avec une seule machine. Une visseuse séparée n’est utile que si vous faites beaucoup de projets en pin de 2 x 4.

6 La scie sauteuse (150 $)

Dernier outil indispensable, la scie sauteuse vous permettra de couper tous les matériaux ou presque, et dans toutes les directions (mur, plafond...). On vous la conseille à batterie, pour éviter de couper le fil (on l’a déjà fait !), et surtout accompagnée de lunettes de protection pour éviter les éclats dans les yeux.

Les autres gros outils

Pour les outils dont vous n’avez besoin que ponctuellement, comme une sableuse ou une scie ronde, vous pouvez vous tourner vers des organismes de location d’outils, comme la Remise. Parole d’Affûté, elle est formidable. Sinon, vous pouvez aussi louer à peu de frais des outils au Home Depot le plus près de chez vous.

Bon bricolage !