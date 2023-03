Berlin: les meilleures adresses dans l'incontournable quartier Mitte

Le quartier Mitte (littéralement «Milieu»), qui regroupe les sites et les monuments emblématiques de la capitale allemande, rayonne sur tous les plans.

Erika Tremblay

De son art de rue à sa vie nocturne, en passant par sa scène culinaire et son patrimoine culturel, le centre historique de Berlin dévoile un condensé impressionnant de richesses et de curiosités à explorer à votre rythme.

VOICI QUELQUES-UNS DES INCONTOURNABLES À NE PAS MANQUER:

1. Le palais du Reichstag

Pexels

Bâtiment iconique de la ville et symbole international de la démocratie, le Palais du Reichstag a repris, depuis 1999, le titre de siège du Parlement allemand. Il doit son allure actuelle, dont son magnifique dôme de verre, à l’architecte anglais Norman Foster. La visite de la coupole et du toit-terrasse est gratuite et incontournable ,ne serait-ce que pour admirer le magnifique panorama sur la capitale allemande. Mais attention, pour y accéder, il vous faudra présenter une demande en ligne quelques jours à l’avance. Petit conseil: coordonnez votre visite avec l’heure du coucher du soleil.

UNSPLASH /Luca Labianca

- Platz der Republik 1, www.bundestag.de

2. Les brunchs du House of Small Wonder

Originaire de Brooklyn, ce restaurant réputé pour ses brunchs d’inspiration japonaise est rapidement devenu une adresse coup de cœur des Berlinois. Caractérisé par son escalier en colimaçon et son décor tout droit sorti de la jungle, l'établissement en vogue a récemment dû déplacer (de façon temporaire) son concept dans une ancienne école juive pour les filles qui a tout autant de cachet. En été, installez-vous en terrasse afin de savourer votre café et vos œufs bénédictines tout en lézardant au soleil.

- Nouvelle adresse: Auguststraße 11-13, houseofsmallwonder.de

3. Le resto branché Katz Orange

Avec sa carte gastronomique et son ambiance conviviale, ce restaurant niché dans une magnifique cour intérieure est le repère branché de Mitte, depuis quelques années. Selon la rumeur, c’est la rencontre avec un sympathique félin lors d’un voyage en Amérique du Sud qui aurait inspiré le propriétaire à nommer l’établissement «chat orange». Si certains aspects du décor ont un petit côté exotique, ce sont plutôt les produits locaux qui sont mis en valeur sur le menu. Optez pour la sélection du chef ou choisissez quelques plats à partager, incluant l’incontournable porc Duroc rôti au four pendant douze heures.

- Bergstraße 22, katzorange.com

4. La célèbre Alexanderplatz

UNSPLASH / Florian Wehde

Avec ses grandes enseignes et son accès au transport en commun, la place la plus célèbre de Berlin est animée de jour comme de nuit. Un bain de foule s’y impose pour prendre le pouls de la vie berlinoise et observer les jeunes qui se rassemblent autour de la Fontaine de l’amitié entre les peuples. Pour vivre l’expérience complète, offrez-vous un voyage jusqu’au sommet de la célèbre Tour de la Télévision (Fernsehturm), où vous pourrez savourer un repas gastronomique dans un restaurant tournant et profiter d’une vue imprenable sur la capitale allemande.

- Tour de la Télévision, Panoramastraße 1A, tv-turm.de

5. Le café Röststätte

Berlin regorge de cafés de type «troisième vague», mais c’est l’emplacement de ce dernier qui retient notre attention. Le café Röststätte est situé dans le Hackesche Höfe, le plus grand ensemble de cours communicantes d’Allemagne, aux côtés de restaurants, de boutiques et de galeries d’art qui valent également le coup d'œil. Torréfiés au cœur même de la ville, les différents cafés de l’établissement dévoilent des arômes distinctifs et une fraîcheur inégalée.

- Rosenthaler Straße 40-41, www.roeststaette.com

6. Le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe

Erika Tremblay

Sur ce site commémoratif, des centaines de stèles grises accueillent les visiteurs venus se recueillir et rendre hommage aux victimes de l’Holocauste. Volontairement inégal, le sol a pour effet de créer un sentiment de tristesse et d’insécurité propice à la réflexion. Sous cet ensemble monumental, le centre d’information présente une exposition regroupant les documents, les photographies et les enregistrements de Juifs assassinés lors de ce terrible génocide. À la fois bouleversante et instructive, cette visite représente un passage obligé lors de votre séjour à Berlin.

- Cora-Berliner-Straße 1, www.stiftung-denkmal.de

7. La cuisine de achtunddreissig

Erika Tremblay

Loin de se limiter à la choucroute et aux saucisses, la cuisine allemande est mise en valeur de façon moderne et créative dans ce restaurant qui vous promet de belles découvertes culinaires. Alors que le foie de veau et le schnitzel occupent une place de choix sur le menu, des plats inspirés par les ingrédients de saison et des options végétariennes viennent compléter cette table gourmande. Bref, achtunddreissig est l’endroit tout indiqué pour vous rassembler en famille ou entre amis autour de bons petits plats à partager et de vins locaux.

- Oranienburger Straße 38, restaurant38berlin.de

8. L’île aux Musées

Au cœur de Mitte, l’île de la Spree abrite un riche ensemble muséal inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis 1999. Construits entre 1824 et 1930, l’Ancien Musée, le Nouveau Musée, l’Ancienne Galerie nationale, le Musée de Bode et le Musée de Pergame ont pratiquement tous eu droit à une cure de jouvence afin de proposer aux visiteurs un site culturel ultramoderne. Réservez quelques heures dans votre horaire pour explorer plus de 6000 ans d’histoire à travers des expositions fascinantes. Avant de quitter l’île, n’oubliez pas de jeter un œil à la cathédrale de Berlin qui resplendit avec son immense dôme turquoise.

- www.smb.museum

9. La brasserie Berliner Republik

Erika Tremblay

Pour vous imprégner d’une atmosphère authentique, rendez-vous dans cette brasserie traditionnelle, située au bord de la rivière Spree. Commandez une bière – fait intéressant: le prix varie en fonction de la demande comme à la Bourse – et observez avec fascination le décor de l’établissement, dont les murs sont recouverts de photos de politiciens et d’articles de journaux. Vous avez une petite faim? Laissez-vous séduire par les classiques de la cuisine allemande comme la salade de pommes de terre, la fameuse saucisse au curry (currywurst) et la flammekueche. Prost!

- Schiffbauerdamm 8, www.die-berliner-republik.de

10. Le parc Tiergarten

Erika Tremblay

Grand poumon vert de la ville, le Tiergarten vous offre le terrain de jeu idéal pour profiter d’un peu de tranquillité et vous dégourdir les jambes entre deux visites. Séparé par l’imposante Straße des 17. Juni (rue du 17 juin), ce parc urbain se prête bien à une pause lecture avec ses grandes allées ombragées. Par temps ensoleillé, faites comme les Berlinois et prenez place à la terrasse du Café am Neuen See, où la bière coule à flot et les conservations se poursuivent jusqu’à tard dans la nuit.

- Café am Neuen See, Lichtensteinallee 2, www.cafeamneuensee.de