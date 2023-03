C’est beau l’esprit de famille, mais quelle famille?

J’ai toujours aimé mes parents et j’ai toujours pris soin qu’ils ne manquent de rien. Ma sœur et mon frère plus jeunes étaient moins présents. Les deux sont partis heureux et en paix il y a une bonne quinzaine d’années. Tel est le portrait de la famille de mon côté.

Je ne viens pas vous parler de moi aujourd’hui, mais plutôt de ma femme, de quinze ans ma cadette, moi qui ai 78 ans. Une jeunesse, épousée en secondes noces après le décès de ma première femme (mère de mes deux plus vieux), et avec qui j’ai eu une fille merveilleuse.

Ma femme, elle, a malheureusement manqué d’amour pendant toute son enfance. Aînée de trois, elle a toujours été la mère de tout le monde. Ses parents, tous deux des carencés affectifs, attendaient que leur bonheur vienne de leurs enfants. Le père vit désormais en institution et n’a plus toute sa tête, et la mère qui vit en RPA continue à mener la vie dure à tout le monde comme elle l’a fait toute sa vie.

J’en arrive à mon point le plus important. Ma femme qui considère avoir gagné le jackpot en me rencontrant et en mettant au monde notre si merveilleuse enfant s’est toujours sentie dans l’obligation, pour ne pas dire la mission, de faire rejaillir les éclats de sa chance sur sa famille. Depuis que je la connais, elle se décarcasse pour les siens, incluant l’aide financière à l’occasion, puisque les deux autres enfants sont bâtis sur le modèle très dépendant de leurs parents.

N’allez pas croire que je sois mesquin, et sans être très riche, je suis assez à l’aise, et je ne voudrais en rien priver ma femme de cette envie qu’elle a de soutenir les siens. Mais comme elle les aide à fonds perdus et que son plus grand investissement se situe au plan physique et moral, je ne sais plus quoi faire pour la rendre consciente qu’ils abusent d’elle.

Ma fille, qui adore sa mère, me dit qu’il n’y a rien à faire, et qu’elle se ferait pendre plutôt que de refuser quoi que ce soit à ses proches. Que je dois la laisser se dépenser comme elle veut puisque ça la remplit de satisfactions, au-delà du coût moral et mental. Moi je pense qu’il y a une limite à se faire plumer par des ogres sanguinaires qui rient de toi dans ton dos. Comment convaincre ma femme ?

Amoureux inquiet

Quand une personne n’est pas consciente de la toxicité de ses proches, ça représente un travail colossal que de s’y attaquer. Tant et aussi longtemps que l’évidence ne lui sautera pas aux yeux, personne n’arrivera à l’en convaincre, pas même vous. Une thérapie y parviendrait, mais en a-t-elle besoin, et surtout, voudra-t-elle s’y astreindre si elle n’en ressent pas le besoin ?

En marchant sur des œufs, car votre questionnement me place devant un problème auquel j’ai rarement, sinon jamais fait face, je vais tenter de vous emmener dans une avenue qui personnellement m’inciterait à vous écouter. En profitant de moments de calme et d’intimité, questionnez-la à propos de ce qu’elle pense représenter pour les siens, et en la faisant remonter dans son passé, demandez-lui comment elle voit les siens avec le recul. Peut-être trouverez-vous ainsi les clés pour la réveiller. À moins que d’elle-même elle ne décide d’aller en thérapie pour le savoir.