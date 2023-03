Championnat des joueurs: Scheffler poursuit sa domination

PONTE VEDRA BEACH | Menacé par Hideki Matsuyama et Tyrrell Hatton, Scottie Scheffler a appuyé sur l’accélérateur au beau milieu de la ronde finale du Championnat des joueurs du circuit de la PGA. Il n’a plus jamais regardé derrière, filant vers son sixième sacre en carrière.

L’Américain de 26 ans, champion en titre du Tournoi des Maîtres, s’est imposé en maître sur le Stadium Course du TPC Sawgrass, dimanche, en Floride. Cinq oiselets consécutifs du huitième au 12e fanion l’ont propulsé à l’avant du peloton pour terminer avec une fiche cumulative de -17, cinq coups devant Hatton.

Le nouveau numéro un mondial entre dans un groupe sélect puisque seuls Tiger Woods et Jack Nicklaus collectionnent le veston vert du Masters et le trophée du Players dans la même année.

Matsuyama a menacé une partie de l’après-midi, mais n’a pas été en mesure de finir le travail. Un double boguey sur la normale 4 du 14e et un boguey au trou final l’a fait reculer à -9 malgré ses sept oiselets jusqu’au 13e fanion. Ce qui l’a forcé à signer une carte de 68 (-4).

Hatton, lui, a enfilé sept moineaux sur le chemin du retour, dont cinq de suite jusqu’au 18e. Il est arrivé tout juste à court du record établi par Webb Simpson en 2018. Celui-ci en avait aligné six.

« Scottie livre un jeu vraiment impressionnant, a louangé Hatton, qui l’a quelques fois pourchassé dans la dernière année. Il est constant. C’est incroyable. »

Terre à terre

En moins de 400 jours, Scheffler a mis la griffe sur six différents titres.

« C’est une séquence très spéciale. J’ai beaucoup de plaisir. J’essaie simplement de battre le parcours », a expliqué le champion, préférant demeurer terre à terre.

« Depuis ma jeunesse, je suis toujours resté dans ma bulle à chaque étape, a-t-il ajouté. J’ai constamment cherché à m’améliorer sans regarder trop loin. »

En effet, il a mérité les honneurs à chacune de ses étapes, obtenant notamment les mentions de joueurs de l’année du circuit Korn Ferry en 2019 et celui du PGA Tour l’an dernier.

Roulé à 280 000 $

Adam Hadwin était parlable après sa ronde finale de 71 (-1). Et ce, malgré un court roulé raté de 4 pieds sur le vert du 72e trou qui lui a valu un coûteux boguey.

Il venait ainsi d’échapper plus de 280 000 $, une invitation quasi assurée au Masters et une possible participation au Championnat du monde par trou Dell Technologies.

« Il faut rester positif, a rappelé le Canadien qui apparaissait au 67e rang au classement mondial en débarquant à Sawgrass lundi dernier. Un top 20 au Players, c’est excellent. On le prend à tout moment pour jouer à ce calibre. J’ai certainement dû faire quelque chose de bien cette semaine. »

Entre les lignes, Hadwin a cependant avoué qu’il avait connu des difficultés durant la majorité du tournoi. Sur un parcours intimidant qui ne laisse place à aucune interprétation, il a souvent douté. Il a toutefois dit avoir bien frappé des tertres.

« Les lignes de ce parcours attirent le regard. Elles guident les yeux à des endroits où ça peut devenir dangereux. J’ai souvent joué de manière conservatrice afin d’éviter les gaffes », a raconté le golfeur de 35 ans qui participait pour la neuvième fois de sa carrière au Players.

L’an dernier, il avait signé sa meilleure prestation avec une neuvième position.

Svensson heureux

À son premier passage à Sawgrass, Adam Svensson a appris le métier à la dure. Meneur à l’issue de la deuxième ronde, il a dégringolé au classement.

Dimanche, en retrouvant quelque peu son élan, il a réussi à rejoindre son compatriote Hadwin, à -7, au 13e échelon.

« Il a fallu que je travaille fort en révisant les quelque 500 notes que je dois posséder sur mon élan. Mes oiselets aux 16e et 18e m’ont fait grand bien. J’ai terminé sur une note positive », a expliqué celui qui a complété le tournoi avec une carte de 71 (-1).

« Quand je vais me retrouver à nouveau dans cette position au sommet du tableau, je saurai davantage quoi faire et comment l’exécuter pour livrer de meilleures performances, a ajouté le Britanno-Colombien. Je suis satisfait, car j’ai réussi à garder mon calme. Ce fut toute une expérience. »

Vers Augusta

Svensson mettra le cap sur Augusta dès aujourd’hui. Il doit aller étudier le parcours du Augusta National en prévision du Tournoi des Maîtres.

Là aussi, ce sera sa première visite. Un véritable rêve d’enfant.

« Je suis fatigué et excité. J’ai toujours entendu dire que c’est un endroit magnifique chargé d’histoire. J’ai hâte de m’y retrouver pour le constater par moi-même. »

Ce premier Grand Chelem de la saison sera disputé dès le 6 avril.

Sawgrass Express

Retour vers le futur

S’il n’en tenait qu’à lui, Rory McIlroy remettrait son ancien bois de départ dans son sac. Mais il ne peut pas en vertu de la réglementation. Cela dit, le troisième joueur mondial a connu des ratés avec sa « grosse mailloche » sur le Stadium Course. Il a atteint 13 des 28 allées (46,4 %) avant de tomber sous le couperet à +5, samedi. McIlroy n’était pas tellement heureux de l’outil de travail qu’il traîne de force dans son sac depuis quelques semaines. Sans lancer le manufacturier Taylor Made sous l’autobus, il s’est contenté de dire qu’il souhaiterait utiliser son ancien bois numéro 1.

« Ces têtes sont si pointilleuses que c’est très difficile de retrouver exactement la même qui nous plaît. C’est certain que dans tous ces problèmes, il y a une part de la responsabilité qui revient à l’utilisateur. Honnêtement, j’ai peut-être essayé de trop pousser la note pour placer la balle dans les allées. » En attendant le premier majeur de la saison à Augusta, McIlroy tentera de dompter son arme de destruction.

Une première dans l’histoire au 17e

Hayden Buckley, Aaron Rai et Alex Smalley ont marqué ce 49e tournoi du Players en réalisant un exploit jamais vu. Ils ont tous inscrit un trou d’un coup au fameux 17e trou du Stadium Course. Jamais n’y avait-il eu plus qu’un golfeur à avoir réussi un as dans une édition. De plus, en inscrivant le 1 à sa carte dimanche, Smalley a succédé à Fred Couples qui avait fait pareil durant la ronde finale de 1997.

Le sourire de Rose

Absent des tableaux principaux depuis quelques années, Justin Rose a retrouvé ses moyens et son sourire depuis quelques semaines. Sa victoire au Pro-Am AT&T à Pebble Beach au début de février a grandement contribué à son bonheur. Le golfeur de 42 ans n’avait pas gagné depuis janvier 2019, cumulant 16 tops 10 à ses 71 sorties. « Ce ne fut pas facile ces dernières saisons. J’ai travaillé aussi fort, sinon plus, qu’auparavant. Les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Ce qui était étrange. C’était frustrant, mais cette victoire a permis de soulever la soupape de pression. »