Course automobile: journée frustrante pour Villeneuve

SEBRING | De dire que Jacques Villeneuve a été confiné à un rôle de spectateur en cette deuxième et dernière journée des essais privés en Floride n’est pas trop exagéré.

Photo Louis Butcher

Sa préparation en vue de la première étape du Championnat du monde d’endurance (WEC) a subi un dur coup, lui qui n’a parcouru que trois tours rapides dimanche au volant de sa Vanwall, sur le circuit de Sebring.

« En fait, je n’ai pas réussi à faire un seul tour à mon goût. L’endurance est ainsi faite. Nous sommes trois pilotes pour une voiture », a-t-il indiqué au Journal.

Un accrochage en matinée

La journée avait mal commencé quand il a été impliqué en matinée dans un accrochage avec un bolide beaucoup moins rapide que le sien.

Photo Louis Butcher

Il faut expliquer que cette série d’endurance regroupe trois classes de voitures dont les écarts de vitesse sont importants. Certains des pilotes ont aussi moins d’expérience que d’autres. Ce qui peut créer des situations particulièrement dangereuses sur la piste.

C’est ce qui est arrivé à Villeneuve, dont la touchette avec un rival n’a pu être évitée. S’en est suivi un contact avec un mur de protection.

« Nous avons perdu beaucoup de temps à remplacer des pièces de la suspension avant qui ont été endommagées pendant l’impact. Quand la voiture a été réparée, elle n’était plus la même. Tous les ajustements sont à refaire », souligne Villeneuve.

En toute fin de journée, alors qu’il ne restait qu’une quinzaine de minutes avant le baisser de rideau, Villeneuve a finalement pris le relais d’un de ses coéquipiers, mais au bout d’un seul tour, un drapeau rouge (voiture en panne sur le circuit) est venu interrompre la session pour de bon. Fin des émissions.

« J’espérais rouler un peu plus longtemps avant la conclusion de la journée, mais ce n’a pas été le cas », a-t-il renchéri.

« J’avoue que je suis frustré de la situation, a-t-il confié. Mon équipe m’avait dit que j’étais celui qui devait faire le plus de tours au cours des deux journées préparatoires. C’est plutôt le contraire qui s’est produit. »

« Je dois apprendre le comportement de la voiture. Mon apprentissage est loin d’être terminé. Les deux autres pilotes la connaissent plus que moi. »

Trois séances d’essais libres

Les équipages présents à Sebring reprendront les hostilités mercredi alors que deux séances d’essais libres sont prévues. Une autre, la dernière, aura lieu le lendemain.

« Ces sessions ne durent qu’une heure chacune et les trois pilotes doivent y participer », rappelle Villeneuve.

La séance de qualifications (de 15 minutes seulement) aura lieu jeudi en soirée.

Dillmann en avant

Le Français Tom Dillmann, l’un des coéquipiers de Villeneuve, a été crédité du meilleur temps au sein de l’écurie autrichienne Vanwall. Il a parcouru le circuit en 1 min 50,038 s dimanche, pour occuper le neuvième rang, soit plus d’une seconde et demie plus lent que les deux Toyota qui figurent au sommet du tableau avec des chronos pratiquement identiques.

Le départ des 1000 Milles de Sebring sera donné vendredi à midi et le drapeau à damier sera agité huit heures plus tard. Au total, 37 équipes sont engagées, dont 11 sont regroupées dans la catégorie-reine, Hypercar, dont fait partie Villeneuve.

♦ L’Argentin Esteban Guerrieri est troisième pilote recruté par l’écurie Vanwall, l’une des deux seules structures du plateau à ne pas être associées à un grand constructeur automobile.