La Corée du Nord adopte des mesures de dissuasion de guerre

La Corée du Nord a décidé de prendre des «mesures pratiques importantes» de dissuasion de guerre, ont rapporté dimanche les médias d'État, un jour avant que Séoul et Washington n'entament leurs plus grands exercices militaires conjoints en cinq ans.

«Lors de la réunion, des mesures pratiques importantes ont été discutées et adoptées pour un usage plus efficace, plus puissant et plus offensif de la dissuasion de guerre», a déclaré l'agence officielle KCNA.

La décision a été prise lors d'une réunion de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir présidée par le dirigeant Kim Jong Un, a précisé KCNA.

Le rapport indique que ces mesures visent à «faire face à la situation actuelle» dans un contexte où «les provocations de guerre des États-Unis et de la Corée du Sud atteignent la ligne rouge», mais ne donne pas de détails sur ces mesures.

La Corée du Sud et les États-Unis doivent entamer lundi les exercices «Freedom Shield», axés sur «l'évolution de l'environnement de sécurité» due à l'agressivité redoublée de la Corée du Nord, ont annoncé les alliés.

Ces exercices provoquent systématiquement la colère de la Corée du Nord, qui les considère comme des répétitions générales en vue d'une invasion de son territoire, tout en justifiant ses propres programmes d'armes nucléaires et balistiques par la nécessité de se défendre.

Selon les analystes, la Corée du Nord utilisera probablement ces entraînements comme prétexte pour multiplier les provocations, y compris des tests de missiles et peut-être même un essai nucléaire.

Vendredi, KCNA a rapporté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait ordonné à son armée d'intensifier ses manœuvres militaires en vue d'une «guerre réelle».

En outre, le leader nord-coréen, qui a supervisé un nouvel exercice militaire, a ordonné aux soldats de se préparer à «deux missions stratégiques: premièrement, dissuader la guerre et, deuxièmement, prendre l'initiative de la guerre».

Washington et Séoul ont renforcé leur coopération en matière de défense face aux menaces militaires et nucléaires croissantes de la Corée du Nord, qui a procédé à des essais d'armes interdits de plus en plus provocateurs.