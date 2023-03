Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Alain Lefèvre et Gershwin

Photo tirée du site web osq.org

Grand Théâtre de Québec

19 mars, 14 h 30

Le pianiste québécois Alain Lefèvre se joint à l’Orchestre symphonique de Québec pour présenter le Concerto en fa de Gershwin, ce compositeur et chef d’orchestre américain qui maîtrise et conjugue admirablement écriture symphonique et vitalité de l’inspiration jazz.

► À partir de 48,50 $, osq.org

Paul Deslauriers et Annika Chambers

Photo tirée du site web palaismontcalm.ca

Palais Montcalm

16 mars, 20 h

Le bluesman québécois Paul DesLauriers et la chanteuse soul-blues américaine Annika Chambers ont uni leur destin artistique et livreront sur scène les pièces de leur premier album intitulé Good Trouble, lancé à l’automne 2022.

► 28 $, palaismontcalm.ca

Jonas Tomalty

Photo tirée de la page Facebook de l’artiste

La Chapelle spectacles

17 mars, 20 h

L’auteur-compositeur et chanteur Jonas Tomalty, auparavant connu comme le charismatique chanteur du groupe The Massive Attraction, se réapproprie aujourd’hui son nom de famille et offre un spectacle émouvant, dynamique et d’une puissance unique, à l’image de son album solo UNDIVIDED.

► 44 $, lachapellespectacles.com

Festival international du film sur l’art (FIFA)

Photo gracieuseté du FIFA 41

Musée national des beaux-arts du Québec

Du 15 au 26 mars, heures variées

La 41e édition du FIFA présentera des portraits d’artistes reconnus ou émergents et des films dédiés autant à la peinture, à la danse, à la musique, à la vie littéraire qu’au cinéma, qui séduiront les cinéphiles en tout genre. Le film Les oies de Jean Paul Riopelle (photo) ouvrira l’événement le 15 mars à 19 h, en présence du réalisateur Jean Luc Dupuis.

► Billets à 10 $ ou 12,50 $ et passeport à 59 $ mnbaq.org

Simon Gouache

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

14 mars, 20 h

L’humoriste Simon Gouache présente la première médiatique de son troisième spectacle intitulé LIVE, dans lequel il aborde, par le biais de sa passion pour la scène, les changements et les nouveautés qui sont survenus dans sa vie ces dernières années. Autres dates disponibles.

► 44 $, sallealbertrousseau.com

Se méfier des eaux qui dorment

Méduse, salle Multi

17 et 18 mars, 20 h

Le chorégraphe français Yvann Alexandre s’attaque à l’œuvre mythique Le Lac des cygnes, avec sa relecture sensuelle et envoûtante qui explore les passions sombres. Les huit interprètes déploieront leurs talents sur une partition sonore inédite entre Tchaïkovski, musiques contemporaines et sons de la forêt amazonienne.

► De 15 $ à 32 $, larotonde.tuxedobillet.com

Le vide entre nos corps

VU, centre de diffusion et de production de la photographie

Jusqu’au 26 mars, du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h

Mère artiste multidisciplinaire, Dominique Rey aborde par le collage ou ses actions performatives les relations d’attachement, de dépendance et de tension entre une mère et son enfant et la quasi-indissociabilité de leur corps. Ces êtres sont reliés par une myriade de sentiments complexes qui caractérisent la maternité.

► Gratuit, vuphoto.org

En vert et contre tous

Photo courtoisie Joujouthèque Basse-ville

Engramme

Jusqu’au 26 mars, mercredi au vendredi de 12 h à 17 h et le samedi de 13 h à 17 h

À l’occasion de ses 50 ans, Engramme présente une exposition rétrospective des trois dernières années de médiations culturelles, regroupant plus d’une dizaine de projets qui encouragent l’expression artistique à travers l’apprentissage de l’estampe.

► Gratuit, engramme.ca