Oscars 2023 : Jamie Lee Curtis, fille des acteurs légendraires Janet Leigh et Tony Curtis, gagne enfin son Oscar

Fille de deux acteurs légendaires, Jamie Lee Curtis fait partie de la royauté hollywoodienne et s’était depuis longtemps imposée comme une comédienne incontournable, aussi à l’aise dans le cinéma d’horreur qu’en plein strip-tease. Mais il lui manquait toujours un Oscar.

L’actrice de 64 ans a comblé ce vide dimanche, en remportant la statuette du meilleur second rôle féminin pour son personnage de contrôleuse fiscale inflexible dans la comédie déjantée « Everything Everywhere All At Once ».

Après plus de 40 ans de carrière à Hollywood, l’artiste surpasse ainsi définitivement l’héritage de sa dynastie.

Sa mère, Janet Leigh, dont le cri sous la douche dans la « Psychose » d’Alfred Hitchcock reste à jamais gravé dans l’histoire du cinéma, et son père, Tony Curtis, inoubliable partenaire de Marilyn Monroe dans « Certains l’aiment chaud », n’avaient jamais atteint la gloire des Oscars.

« Je sais qu’on dirait que je me tiens seule (sur scène), mais je ne le suis pas, je représente des centaines de gens », a déclaré Jamie Lee Curtis en recevant son Oscar dimanche.

Dans « Everything Everywhere All At Once », l’actrice incarne Deirdre Beaubeirdre, la fonctionnaire implacable qui tourmente Evelyn, commerçante chinoise surmenée, jouée par Michelle Yeoh... Jusqu’à ce qu’un contrôle fiscal tendu bascule dans une bataille sans merci à travers de multiples univers, pour sauver l’humanité d’une force maléfique.

Si le physique svelte de Jamie Lee Curtis et son strip-tease torride pour Arnold Schwarzenegger dans « True Lies » lui ont longtemps valu d’être surnommée « The Body » (« Le Corps »), l’actrice s’emploie à broyer cette image dans cette comédie délirante.

Avec sa coupe négligée, son col roulé moutarde et son gilet jaune citron, Deirdre est une femme en surpoids, prompte à passer sa mauvaise humeur sur autrui.

Je rentre mon ventre depuis que j’ai 11 ans, quand on commence à être conscient des garçons et des corps, et que les jeans sont super serrés », a expliqué l’actrice sur Instagram en 2022. « J’ai très spécifiquement décidé de renoncer et de libérer chaque muscle que j’avais et que je serrais pour cacher la réalité. (...) Je ne me suis jamais sentie aussi libre sur le plan créatif et physique. »

Performance

Dans le film, l’agente du fisc combat Michelle Yeoh à mains nues, avant d’atterrir dans un univers où les deux antagonistes ont des hot-dogs à la place des doigts et sont désespérément amoureuses l’une de l’autre.

Entre dinguerie et émotion, Jamie Lee Curtis livre ainsi une performance sans retenue, qui embrasse les paradoxes d’« Everything Everywhere All At Once ».

« J’ai aimé Deirdre parce que je sais à quel point elle est seule et je sais à quel point elle est oubliée », a expliqué l’actrice au Washington Post.

Pour remporter la statuette du meilleur second rôle, elle a notamment devancé sa partenaire Stephanie Hsu, qui incarne la super méchante du film, et l’autre vétéran de la catégorie, Angela Bassett, à l’affiche de « Black Panther : Wakanda Forever ».

Née en 1958 près de Los Angeles, Jamie Lee Curtis a été élevée par sa mère et un beau-père trader, après le divorce de ses parents acteurs. Très vite, elle abandonne ses études pour se consacrer au cinéma.

Ses débuts, avec le personnage de Laurie Strode dans le film d’épouvante culte « Halloween » en 1978, lui offre un rôle qui lui collera à la peau tout au long de sa carrière.

La franchise connaîtra de multiples épisodes et l’actrice y gagne le sobriquet de « Scream Queen » (« Reine du Cri »), détrônant au passage sa mère dans ce registre. Elle a encore récemment repris le rôle dans le film « Halloween Ends », sorti en 2022.

Mais la comédienne a longtemps eu peur de croupir dans d’obscure série B et s’est toujours attachée à diversifier sa carrière. Dès les années 80, elle brille ainsi dans des comédies grand public, notamment « Un poisson nommé Wanda » (1988) et « Un fauteuil pour deux » (1983).

Puis elle joue les policières dures à cuire dans « Blue Steel » (1990) de Kathryn Bigelow ou les stripteaseuses maladroites dans « True Lies » de James Cameron (1994).

Plus récemment, elle a joué dans « A Couteaux tirés » (2019), qui a ressuscité le genre du film de détective.

Jamie Lee Curtis est mariée à l’acteur, réalisateur et scénariste Christopher Guest. Le couple a deux enfants, Annie et Ruby.

